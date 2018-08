ATAC terorist în Londra. O maşină a intrat în barierele din faţa Parlamentului britanic după ce a lovit doi pietoni - VIDEO cu momentul atacului

Străzile din zonele Parliament Square, Millbank şi Victoria Tower Gardens au fost închise publicului, iar zeci de ofiţeri de poliţie sunt prezenţi la locul incidentului, relatează cotidianul The Guardian.

Mai multe ambulanţe au ajuns în zonă.

BBC a emis imaginile cu momentul în care maşina virează prin mulţime către porţile Parlamentului

"La ora 07:37 (ora României 09.37), o maşină a intrat în coliziune cu barierele din jurul Parlamentului. Şoferul a fost reţinut de ofiţerii aflaţi în zonă. Un număr de pietoni au fost răniţi", a anunţat Scotland Yard.

Poliţia britanică a transmis că incidentul din apropierea Parlamentului de la Londra este considerat ca fiind de natură teroristă, precizând că suspectul, în vârstă de aproape 30 de ani, este în stare de arest într-o secţie de poliţie din sudul Londrei.

Cel puţin două persoane au fost vătămate şi au fost transportate la spital, însă rănile suferite de victime nu sunt considerate ca fiind grave, a transmis serviciul de ambulanţă de la Londra, care a precizat că au fost trimise trei ambulanţe la locul incidentului.

Cotidianul The Guardian relatează că unitatea de contra-terorism din cadrul Scotland Yard coordonează ancheta şi monitorizează situaţia, însă momentan nu s-a stabilit dacă incidentul este unul de natură teroristă.

Poliţia a transmis şi că staţia de metrou Westminster a fost temporar închisă.

Clădirea Parlamentului britanic a fost înconjurată de bariere din oţel din beton după atacul terorist din martie 2017, atunci când un militant islamist a intrat cu maşina în mulţimea aflată pe Podul Westminster, ucigând patru oameni, după care a înjunghiat mortal un ofiţer de poliţie, fiind în cele din urmă împuşcat mortal de forţele de ordine în faţa Parlamentului.

"A fost arestat sub suspiciunea comiterii de infracţiuni de natură teroristă", se arată într-un comunicat al Scotland Yard. "Nimeni altcineva nu se mai afla în vehicul, care rămâne la locul faptei şi este cercetat. Nu au fost descoperite arme până în acest moment".

