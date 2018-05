ATAC LA PARIS | Un bărbat a atacat cu un cuţit mai mulţi trecători în zona Operei: o persoană a fost ucisă, iar alte patru, rănite. Agresorul, împuşcat / Stat Islamic a revendicat responsabilitatea comiterii atacului. VIDEO

Atacatorul a strigat “Allah Akbar”. Procurorul francez Francois Molins a declarat reporterilor că unitatea anti-terorism va lansa o investigaţie, ţinând cont de modul de operare al agresorului.

Preşedintele Emmanuel Macron a lăudat poliţiştii pentru “neutralizarea teroristului”. Franţa “nu va ceda niciun centimetru duşmanilor libertăţii”, a scris Macron pe Twitter.

Premierul francez Edouard Philippe a precizat că primul apel la poliţie a fost primit la ora 20.47 (Ora României), iar forţele de ordine l-au ucis pe atacator la câteva minute distanţă.

Identitatea atacatorului şi motivele care au stat la baza atacului nu a fost încă stabilite.

Stat Islamic a revendicat atacul, într-o postare via agenţia Amaq.

"Autorul atacului din Paris este un soldat al Stat Islamic, iar operaţiunea a fost desfăşurată ca represalii împotriva statelor coaliţiei internaţionale antijihadiste din Irak şi Siria”, a relatat agenţia Amaq, ce aparţine grupării teroriste.

“O persoană a atacat cinci oameni în districtul II din Paris. Poliţia a intervenit imediat” a declarat anterior Pierre Gaudin, oficial al poliţiei.

“Individul a murit. O altă persoană şi-a pierdut viaţa din cauza rănilor grave”, a adăugat acesta.

Ministrul francez de interne, Gerard Collomb, l-a numit un atac “odios”.

Gerard Collomb a confirmat anterior că a fost un atac în Paris şi a anunţat că sunt victime, fără a da alte detalii.

Martorii vorbesc de momente de panică şi descriu cum oamenii, speriaţi, au început să fugă de pe stradă pentru a se ascunde în restaurante, scrie BBC.

