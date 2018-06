Bilanţul erupţiei Vulcanului Fuego din Guatemala: 99 de morţi şi cel puţin 200 de persoane dispărute/ Sate acoperite de cenuşă

Potivit postului BBC, politicienii de opoziţie din Guatemala au cerut demisia şefului Agenţiei Naţionale pentru Prevenirea Dezastrelor (Conred).

Aceştia susţine că agenţia nu a luat măsurile necesare pentru a preveni oamenii de erupţia vulcanului.

Satele din apropierea vulcanului au fost îngropate în cenuşă vulcanică.

Şase localităţi au fost evacuate, iar peste 1,7 milioane de persoane au fost afectate, inclusiv peste 3,000 care au fost nevoite să-şi părăsească locuinţele.

