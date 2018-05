BREAKING: Un avion cu 113 persoane la bord s-a prăbuşit în Cuba imediat după decolarea de pe aeroportul din Havana | FOTO, VIDEO

Potrivit presei locale, peste 100 de persoane au murit în accidentul aviatic.

Cel puţin trei persoane au supravieţuit în urma accidentului aerian din Cuba, anunţă surse din cadrul echipelor de intervenţie citate de citate de cotidianul de stat Granma şi de ediţia în limba spaniolă a postului CNN.

Trei pasageri au supravieţuit şi sunt în stare critică, au precizat sursele citate.

Preşedintele Cubei vorbeşte despre "un număr mare de victime".

"La ora locală 12.08, un avion Boeing 737-200, care avea la bord 104 pasageri (Cursa Havana - Holguín, DMJ 0972), s-a prăbuşit între Aeroportul José Martí şi localitatea Santiago de Las Vegas", anunţă cotidianul oficial Granma.

În afară de cei 104 pasageri, la bordul aeronavei erau şi nouă membri ai echipajului.

Avionul s-a prăbuşit la doar câteva minute după decolarea de pe Aeroportul internaţional José Martí din Havana.

Conform unor surse citate de presa cubaneză, avionul aparţine companiei Damojh şi urma să efectueze o cursă pe ruta Havana - Holguín.

Potrivit postului Radio Havana Cuba, aeronava s-a prăbuşit în apropierea unei autostrăzi, în zona Boyeros, la periferia capitalei Cubei.

Pompierii depun eforturi pentru stingerea incendiului major izbucnit după prăbuşirea aeronavei.

A Cuban state airways plane with 104 passengers on board crashed shortly after taking off Friday from Havana's Jose Marti airport pic.twitter.com/P7PVfoo1iw