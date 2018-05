BREAKING: Un avion cu cel puţin 100 de pasageri la bord s-a prăbuşit în Cuba imediat după decolarea de pe aeroportul din Havana | FOTO, VIDEO

Avionul s-a prăbuşit la doar câteva minute după decolarea de pe Aeroportul internaţional José Martí din Havana.

Conform unor surse citate de presa cubaneză, avionul aparţine companiei Damojh şi urma să efectueze o cursă pe ruta Havana - Holguín.

Potrivit postului Radio Havana Cuba, aeronava s-a prăbuşit în apropierea unei autostrăzi, în zona Boyeros, la periferia capitalei Cubei.

La bordul aeronavei erau peste 100 de pasageri şi membri ai echipajului.

Pompierii depun eforturi pentru stingerea incendiului major izbucnit după prăbuşirea aeronavei.

