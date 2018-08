BREAKING: Un pod rutier de pe autostradă, PRĂBUŞIT de la o înălţime de 100 m, în apropiere de oraşul Genova. Primele INFORMAŢII: Zeci de morţi/ Imagini terifiante

Echipele de salvare au găsit două persoane în viaţă sub dărâmături, victimele fiind transportate la un spital din zonă.

Surse din cadrul poliţiei, citate de BBC News, au indicat că cel puţin 11 persoane au decedat, iar alte cinci sunt în stare gravă.

Şeful serviciului local de ambulanţă a declarat că se estimează că zeci de persoane au decedat, informează agenţia Adnkronos, citată de Sputnik News.

Aproximativ zece vehicule, în care se aflau mai multe persoane, au fost afectate de prăbuşirea podului în cursul unei ploi torenţiale, relatează surse din cadrul serviciilor de urgenţă, citate de de ANSA.

O secţiune a podului Morandi, care trece pe deasupra unor centre comerciale, fabrici, locuinţe, linia feroviară Genova-Milano şi râul Polcevera, s-a prăbuşit marţi în jurul orei locale 11.30 (ora României, 12.30).

Ministrul italian al Transporturilor, Danilo Toninelli, a declarat că este probabil "o tragedie imensă".

Podul, parte a autostrăzii A10, are o înălţime de aproximativ 100 de metri, potrivit presei italiene, care relatează că mai multe vehicule ar fi afectate de incident.

Filmări de la locul incidentului arată bucăţi mari din pod căzute în valea de sub secţiunea de mijloc a podului.

Podul care s-a prăbuşit, cunoscut drept podul Morandi, a fost construit în anii 1960 şi reabilitat în 2016.

BREAKING NEWS: A motorway bridge has just collapsed over houses, buildings, and a railway in Genoa, #Italy, several victims feared.

(in the pictures you see the bridge before and after the incident) pic.twitter.com/Mp4yp6ig1s