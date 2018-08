Cel puţin 39 de persoane au murit după ce un depozit de armament din Siria a explodat

Cel puţin 39 de persoane, printre care şi 12 copii, au murit după ce un depozit de armament din oraşul Sarmada din provincia Idlib din Siria a explodat, relatează BBC.

Conform rapoartelor, zeci de persoane sunt considerate dispărute în urma exploziei. Armamentul din clădirea care a explodat aparţinea mai multor traficanţi de arme din zonă.

Idlib este ultima regiune importantă din Siria controlată de rebeli şi este considerată următoarea ţintă a forţelor de securitate din Siria.

În ultimele luni, Guvernul sirian, susţinut de Rusia şi Iran, a făcut progrese majore în combaterea rebelilor şi jihadiştilor din Siria.

Hatem Abu Marwan, membru al forţelor de securitate din Idlib, a declarat că „depozitul era plin de civili şi a fost distrus complet”.

Momentan nu se cunoaşte cauza exactă a exploziei.

