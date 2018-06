China investighează companii din Statele Unite şi Coreea de Sud

Autorităţile de reglementare din China au lansat o investigaţie care vizează producători de microcipuri din Statele Unite şi Coreea de Sud, informează publicaţia The Wall Street Journal şi site-ul Axios.com.

Autorităţile de reglementare din China investighează producătorii de microcipuri Micron Technology Inc., Samsung Electronics Co. şi SK Hynix Inc. Agenţi ai Administraţiei de stat pentru Reglementare din China au efectuat recent inspecţii la sediile acestor companii, afirmă surse citate de WSJ.

Companiile Micron Technology (SUA), Samsung Electronics (Coreea de Sud) şi SK Hynix (Coreea de Sud) cooperează cu autorităţile chineze, dar nu au oferit detalii despre obiectul investigaţiei.

Administraţia Donald Trump a luat o serie de măsuri comerciale împotriva Uniunii Europene, Canadei, Mexicului şi Chinei. Compania de telecomunicaţii chineză ZTE este vizată de interdicţii în Statele Unite, pe fondul acuzaţiilor că ar fi exportat ilegal produse în Iran şi Coreea de Nord.

Investigaţia ordonată de Guvernul Chinei probabil este o măsură de retorsiune care are rolul consolidării sectorului tehnologic chinez şi diminuării dependenţei de Occident, comentează site-ul Axios.com.

