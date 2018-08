Coreea de Nord a întrerupt dezasamblarea unui centru de testare a rachetelor balistice

Coreea de Nord a întrerupt procesul de dezasamblare a unui centru de testare a rachetelor balistice la începutul lunii august, conform unor imagini din satelit analizate de mai mulţi experţi de la Washington, încălcând promisiunea făcută preşedintelui american Donald Trump privind denuclearizarea.

Organizaţia 38 North, care analizează progresul denuclearizării şi activităţile balistice şi nucleare din Coreea de Nord, a transmis miercuri că procesul de dezasamblare a centrului de testare balistică Sohae a fost întrerupt.

Imaginile din satelit datează din 16 august şi confirmă faptul că nu au mai fost făcute modificări din data de 3 august.

Conform raportului, în luna iulie a fost înregistrat un progres semnificativ în dezasamblarea centrului Sohae, dar „componentele care au fost dezasamblate au rămas acolo”.

Raportul organizaţiei 38 North vine în contextul îndoielilor internaţionale legate de procesul de denuclearizare al Coreei de Nord.

Agenţia Internaţională ONU pentru Energie Atomică a emis luni un raport conform căruia nu există dovezi că Phenianul a oprit dezvoltarea nucleară şi balistică.

Reprezentanţii Casei Albe nu au comentat momentan rezultatele raportului prezentat miercuri de către experţii organizaţiei 38 North.

Secretarul de Stat american Mike Pompeo a declarat luna trecută că Phenianul a început dezasamblarea facilităţii Sohae, conform promisiunilor făcute de liderul nord-coreean Kim Jong-Un în cadrul summitului din Singapore cu omologul său american Donald Trump.

