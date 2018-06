Donald Trump atacă zvonurile "murdare" despre soţia sa Melania

"Fake News Media a fost atât de nedreaptă, şi de imorală, faţă de soţia mea", a scris pe Twitter preşedintele SUA, respingând zvonurile care au circulat despre o operaţie de "facelift" a soţiei sale sau chiar de un "abuz" suferit de aceasta.

După mai multe săptămâni de absenţă din viaţa publică, soţia liderului de la Casa Albă şi-a făcut prima apariţie în faţa presei, miercuri, la un briefing ţinut de soţul său.

Luna trecută, Melania a fost spitalizată timp de cinci zile pentru o operaţie pentru o "problemă benignă la rinichi".

"Se descurcă excelent", a spus Trump în timpul conferinţei de la sediul Agenţiei Federale de Management în Situaţii de Urgenţă unde a fost prezent pentru a anunţa pregătirea autorităţilor pentru debutul sezonului de uragane.

"Oamenii din ţara noastră vă iubesc, aşa că îţi mulţumesc, dragă", i-a spus Trump soţiei, fără ca aceasta să-i fi răspuns.

Prima doamnă a Americii s-a rezumat doar la a-l însoţi tăcută pe liderul de la Casa Albă. Chiar dacă nu a vorbit pe parcursul declaraţiilor de presă, prezenţa ei are importanţă.

The Fake News Media has been so unfair, and vicious, to my wife and our great First Lady, Melania. During her recovery from surgery they reported everything from near death, to facelift, to left the W.H. (and me) for N.Y. or Virginia, to abuse. All Fake, she is doing really well!