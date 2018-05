Dragnea îl atacă pe Iohannis pentru rolul său în politica externă a României: E o reacţie de om rănit/ Liderul PSD, despre datele economice prezentate de şeful statului: Le-a luat de pe Facebook, de la #rezist

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, că afirmaţiile preşedintelui Klaus Iohannis în legătură de cum ar trebui să procedeze Guvernul şi Parlamentul în problemele de politică externă denotă "o reacţie de om rănit, de frustrare, de enervare".

"În legătură cu atribuţiile pe politică externă, Constituţia României e clară. Ea poate deranja, dar Constituţia e clară şi obligatorie. În România nu e nicio persoană care să aibă atribuţii exclusive pe politică externă a României. Atribuţii are preşedintele, Guvernul, parlamentul. Dar e pentru prima oară în România când un preşedinte încearcă să inducă ideea că doar un preşedinte se ocupă de politică externă. Avem Guvernul, MAE care se ocupă cu politica externă, care nu e în subordinea Preşedintelui. E o reacţie de om rănit, de frustrare, de enervare şi sincer pot fi mai multe motive care l-au împins pe preşedinte să facă aceste afirmaţii. (...) Aici e o frustrare generată că nu vrea ca oricine din ţară să aibă o discuţie externă", a afirmat Liviu Dragnea, duminică la o emisiune difuzată de postul România Tv.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că îl va chema pe ministrul de Externe Teodor Meleşcanu pentru explicaţii privind poziţia ministerului cu privire la delimitarea României de declaraţia comună a UE referitoare la mutarea unor ambasade ale statelor membre la Ierusalim.

Dragnea, despre relaţia cu Iohannis: Eu n-am început niciun război

Preşedintele PSD şi al Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a vorbit, duminică, despre relaţia cu preşedintele Klaus Iohannis, precizând că el nu a iniţiat niciun conflict cu şeful statului, aceste declaraţii venind în contextul în care preşedintele României a criticat activitatea guvernului.



"Nu cred că dumneavoastră sau cineva poate să spună vreodată că eu am iniţiat vreun conflict. Şi de la colegii dvs de la televiziune am fost criticat pentru că am fost la Cotroceni. Am făcut acţiuni serioase pentru a nu isca un conflict, deci nu putem vorbi despre un război între Dragnea şi Iohannis. Eu n-am început niciun război. Ceea ce am spus că nu mai stăm să încasăm, nu mai stăm fără reacţie când apar astfel de declaraţii mincinoase, că este preşedintele, parlamentar sau oricine ar fi, aşa-zişi specialişti. Am hotărât să reacţionăm imediat şi eu şi premierul, miniştrii şi comunicatorii, pentru că am văzut cât de mult s-au sedimentat aceste minciuni în mintea oamenilor. Părerea mea care nu este finalizată, dar începe să se contureze, este că există o temere din ce în ce mai mare, o supărare din ce în ce mai mare generată de faptul că în foarte scurt timp adevărul economic, social şi fiscal, va ieşi în evidenţă încât nu va mai putea fi folosit pentru a manipula oamenii şi încearcă să folosească orice mijloace pentru ca aceste acţiuni să fie blocate", a spus Liviu Dragnea la România TV.

Dragnea, despre datele economice prezentate de Iohannis: Le-a luat de pe Facebook, de la #rezist

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat că datele prezentate de preşedintele Klaus Iohannis cu privire la execuţia bugetară din primele trei luni ale anului sunt bazate pe cifre false, luate probabil de pe Facebook, "de la #rezist".



"Sunt minciuni, pentru că n-are rost să încerc să mai folosesc cuvinte care să ocolească realitatea. Poate domnul preşedinte şi-a luat datele economice de Facebook. Noi avem datele de la Banca Mondială, de la INS, de la Ministerul Finanţelor. Sunt date publice care arată că ceea ce am prezentat în campania electorală şi anume creşterea economică bazată pe investiţia în bunăstarea românilor dă rezultate. Preşedintele ne spune că nu o să avem bani de salarii, pensii, să respectăm 2% pentru armată, că o să depăşim deficitul, toate au fost minciuni. O să începem să facem un inventar al acestor declaraţii mincinoase. (...) Cifrele prezentate de preşedinte sunt false. Cifrele reale sunt cele pe care le-am prezentat noi. De unde sunt datele acelea ale preşedintelui? Le-au luat de pe Facebook, de la #rezist? Noi am arătat că au crescut fără a mări impozitele şi taxele. El e în campanie. Noi nu suntem în campanie. În schimb, concluzia noastră e clară. Noi trebuie să începem arătăm adevărul", a afirmat Liviu Dragnea, duminică seara la România Tv.

Liderul social-democrat a expus date furnizate de Institutul Naţional de Statistică, de Ministerul Finaţelor şi de Comisia Naţională de Prognoză care ar indica că situaţia este opusă faţă de cea prezentată de preşedintele Klaus Iohannis.

Astfel, Liviu Dragnea a spus că în perioada martie- februarie a existat o creştere medie a salariului net de +8,7%, în public şi în privat, în învăţământ, în interval de o lună salariile au crescut cu 18,4%, iar în sănătate a fost o creştere de 22,3% a salariului net. Creşterea inflaţiei este de 0,3%, a salariului net de 8,7%, asta însemnând că rămâne o creştere a puterii de cumpărare de 8,4%, în perioada martie-februarie, a explicat preşedintele PSD.

Liderul social-democrat a mai precizat că datele indică faptul că în perioada ianuarie-aprilie a acestui an veniturile colectate de ANAF s-au ridicat la 7,1 miliarde lei, o creştere cu 11,8% faţă de 2017.

Acesta a mai spus că "94% din firmele româneşti au cifre de afaceri până la 1 milion de euro. Noi am decis să se plătească impozit pe cifra de afaceri, nu pe impozitul pe profit. Măsura a adus creşteri. Noi am scăzut impozitul pe venit pentru ca banii care ajung la dumneavostră în buzunar să fie mai mulţi".

Liviu Dragnea a mai vorbit şi despre afirmaţiile preşedintelui Iohannis potrivit cărora salariile românilor au scăzut, după ce PSD a luat măsura de a muta contribuţiile de la angajator la angajat.

"În perioada când am adoptat acea măsură, erau peste 2 milioane de români pentru care nu se plătiseră contribuţiile sociale. Păi care stat normal lasă să se întâmple aşa ceva? E un risc pentru siguranţa naţională. Dar acum există o siguranţă. Deficitul e mult mai mic la acest capitol", a completat Dragnea.

Preşedintele PSD a vorbit şi despre investiţii despre care a spus că au crescut anul acesta comparativ cu 2017, susţinând că şeful statului nu a observat acest lucru: "Ca să vezi învestiţii trebuie să te duci pe la el. Eu nu ştiu dacă Bucureşti-Sibiu, Sibiu-Bucureşti, dacă are timp din maşină preşedintele să le vadă. Poate dacă merge la golf. E o minciună. În ianuarie-aprilie 2017 au fost de 2,9 miliarde lei şi de 5,9 miliarde lei în 2018", a spus Dragnea.

Nu în ultimul rând, liderul social-democrat a afirmat că în perioada guvernelor PSD au fost absorbite şi fonduri europene.

"Faţă de zero grad absorbţie cu guvernarea Cioloş, uitaţi unde suntem în 2018. Noi în 2017 n-am găsit nicio autoritatea de management acreditată. Avem 4,9 miliarde lei absorbţie", a completat Liviu Dragnea.

Preşedintele Klaus Iohannis a criticat recent programul PSD, spunând că acesta este pe contrasensul logicii economice, iar PSD nu reuşeşte să urmeze nici măcar propriul program, ajungând să amaneteze viitorul ţării. Şeful statului a cerut din nou demisia premierului Viorica Dăncilă, acuzând Executivul că nu atrage fonduri şi nu se ocupă de investiţii.

El a acuzat guvernarea că ignoră investiţiile importante. Iohannis i-a cerut public demisia premierului Dăncilă în în 27 aprilie, după ce a anunţat că îi retrage încrederea pentru că nu face faţă poziţiei de prim-ministru şi transformă Guvernul într-o vulnerabilitate pentru România.

"S-au publicat astăzi datele care arată execuţia bugetară din primul trimestru al 2018, date publicate cu întârziere. Mă voi referi la aceste date care arată execuţia finanţelor publice. (...) Progrmaul de guvernare PSD s-a aflat de la bun început pe contrasensul unei logici economice elementare. PSD a propus românilor scăderea taxelor şi impozitelor, pe de altă parte au propus o creştere puternică a cheltuielilor bugetare pentru salarii, pensii, drumuri, au spus ei, pentru şcoli, au spus ei. Pentru economişti, dar şi pentru cei interesaţi această abordare a produs surprindere. Este vorba de un fel de magie economică propusă de PSD. Scăderea impozitelor, creşterea salariilor şi realizarea tuturor celorlalte lucruri este o ecuaţie care va fi dusă cu greu la bun sfârşit. Trebuie să vedem cât va mai ţine această iluzie creată de PSD", a declarat preşedintele Klaus Iohannis.

"Deci, acum despre cea mai recentă speţă cu declaraţia, care a fost pregătită de Serviciul de Acţiune Externă al Uniunii Europene, o să îl chem pe ministrul de Externe ca să-mi explice ce şi cum s-a discutat şi care a fost motivaţia pentru măsura care s-a luat. Iar în privinţa mutării ambasadei, nu s-a făcut absolut niciun pas, în nicio direcţie. Ambasada nu poate fi mutată fără acordul meu, punct. Indiferent cine, ce spune", a spus Iohannis.

Pe 26 aprilie, Klaus Iohannis a declarat că vizita în Israel a premierului şi a preşedintelui Camerei Deputaţilor s-a făcut în secret, menţionând că Viorica Dăncilă nu a avut mandat pentru întâlnire. Referitor la Liviu Dragnea, Iohannis a spus "cine ştie ce înţelegeri secrete face cu evreii".

"Această vizită pe care o fac premierul şi preşedintele Camerei Deputaţilor în Israel are câteva ciudăţenii. Una dintre ele este că nu au venit la discuţii. Nu a plecat doamna premier cu niciun fel de mandat. A vorbit strict în numele Guvernului şi nu pentru România acolo. Însă nu acest lucru m-a îngrijorat cel mai mult, ci secretomania în care s-a organizat această plecare. N-am mai pomenit ca un premier al României să plece într-o vizită externă şi să anunţe seara târziu înainte de plecare. Acest lucru, fără să anunţe agenda, fără să se ştie, de fapt, ce caută acolo. Aşa, în vizită turistică, poate să plece oricine, oricând. Dar, dacă pleacă persoana care conduce Guvernul, ar trebui să se ştie mai mult", a declarat Klaus Iohannis.

