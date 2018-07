Facebook a încheiat oficial cea mai proastă zi din istoria bursei americane, cu o scădere de peste 100 de miliarde de dolari la nivelul capitalizării de piaţă

Joi la închiderea şedinţei de tranzacţionare pe Nasdaq, acţiunile Facebook se tranzacţionau la 176,2 dolari per acţiune, adică în scădere cu 19%, la o capitalizare de piaţă de 503,5 miliarde de dolari.

Astfel, Facebook a pierdut tot avântul înregistrat în prima jumătate a anului, iar Mark Zuckerberg a pierdut peste 15 miliarde de dolari potrivit Bloomberg Billionaires.

Scăderea acţiunilor a şters peste 100 de miliarde de dolari din capitalizarea de piaţă a companiei, care era de aproximativ 618 miliarde de dolari miercuri la închiderea şedinţei de tranzacţionare.

Compania a raportat venituri record, de 13,23 miliarde dolari, în ultimul trimestru, în creştere cu 42% de la an la an, însă a ratat estimările analiştilor, de 13,3 miliarde de dolari.

„Ne aşteptăm ca ratele puternice de creştere să scadă cu un procent de o singură cifră, din cauza evoluţiei din semestrele anterioare care se va propaga în T3 şi T4“, a transmis David Wehner, directorul financiar al companiei din Palo Alto. Investitorii au fost nemulţumiţi în special de evoluţia numărului de utilizatori noi, Facebook raportând 2,23 miliarde de utilizatori activi lunar şi 1,47 miliarde de utilizatori activi zilnic.

Deşi ambele valori au fost în creştere cu 11% faţă de anul precedent, acestea nu s-au apropiat de aşteptările analiştilor, de 2,25 miliarde de utilizatori activi lunar, respectiv 1,48 miliarde utilizatori activi zilnic. Cu toate acestea, Facebook a reuşit să se ridice la nivelul aşteptărilor în ceea ce priveşte câştigul per acţiune, unde s-a situat la 1,74 dolari per acţiune, în comparaţie cu predicţia de 1,72 dolari per acţiune.

Potrivit CNBC, nicio companie nu a mai pierdut 100 de miliarde de dolari într-o zi, însă Intel s-a proiat în 22 septembrie 2000, cu o pierdere de 90,7 miliarde de dolari, urmată de Microsoft în 3 aprilie 2000 cu o pierdere de 80 de miliarde de dolari.

