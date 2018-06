INCENDIU de amploare în centrul Londrei, la un hotel de cinci stele - VIDEO

Imaginile surprind fum dens în jurul hotelului de cinci stele "Mandarin Oriental", situat în zona Knightsbridge, în centrul capitalei Marii Britanii.

Douăzeci de maşini de pompieri au fost trimise la locul incidentului.

De asemenea, la locul incendiului au fost trimise numeroase ambulanţe.

Pompierii au reuşit evacuarea angajaţilor hotelului în Parcul Hyde, unde au primit sticle de apă.

Autorităţile încearcă să afle cauzele producerii incendiului.

VIDEO: Nearly 100 firefighters are tackling a fire at a five-star hotel in Knightsbridge, Central London pic.twitter.com/fewZe0uUjs