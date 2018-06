Incendiu de vegetaţie în zona de excludere din jurul CERNOBÎLULUI. Ce spun autorităţile ucrainene despre nivelul radiaţiilor. FOTO

"Nivelul de radiaţii nu a crescut nici în zona de excludere şi nici în zonele învecinate", a anunţat administraţia zonei printr-un comunicat dat publicităţii marţi.

Prim-ministrul ucrainean Volodimir Hroisman a transmis pe Facebook că "nivelurile de radiaţii sunt sigure. La Kiev şi chiar la Cernobîl, inclusiv la centrala de energie de la Cernobîl, acestea sunt semnificativ sub limitele acceptabile".

"Subliniez încă o dată: situaţia este pe deplin sub control", a adăugat şeful Guvernului de la Kiev.

Incendiul, care a izbucnit marţi dimineaţă, într-o zonă aflată la mai puţin de zece kilometri de centrala nucleară unde s-a produs accidentul din 1986, s-a extins ulterior la aproximativ zece hectare de pădure, au anunţat autorităţile ucrainene, precizând că zona centralei nu este ameninţată de flăcări.

Peste 130 de pompieri se luptă în continuare să stingă flăcările, fiind ajutaţi de două avioane şi un elicopter pentru stingerea incendiilor.

Astfel de incendii de vegetaţie sunt relativ comune în zona de excludere. Un incendiu de pădure a ars timp de patru zile în anul 2015.

Reactorul Nr.4 al Centralei termonucleare de la Cernobîl a explodat în anul 1986, acesta fiind cel mai grav accident atomic din istorie.

Un dom de oţel care protejează reactorul cu numărul 4 al centralei nucleare de la Cernobîl a fost instalat în anul 2016.

Un perimetru de 30 de kilometri în jurul centralei nucleare rămâne în continuare o zonă de excludere unde nu este permisă locuirea.

Celelalte trei reactoare ale centralei au continuat să genereze electricitate până în anul 2000, atunci când centrala a fost complet închisă.

