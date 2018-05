INCENDIU devastator în al doilea cel mai popular PARC de distracţii din Europa, după Disneyland Paris. Răniţi, printre cele 25.000 de persoane evacuate - VIDEO

Incendiul a izbucnit sâmbătă după-amiază şi abia duminică dimineaţă s-a reuşit stingerea în totalitate a incendiului.

În momentul izbucnirii incendiului se estimează că în parc se aflau aproximativ 25.000 de persoane. Vizitatorii au fost evacuaţi sâmbătă după-amiază, dar parcul a fost redeschis publicului duminică.

Administratorul parcului şi autorităţile au transmis iniţial că nicio persoană nu a fost rănită grav. Ulterior, postul public SWR a relatat că patru persoane au fost rănite, doi pompieri şi doi angajaţi ai parcului.

Potrivit site-ului de ştiri Sputnik News, cel mai recent bilanţ al poliţiei indică faptul că şapte pompieri au fost răniţi uşor.

Incendiul a cauzat pagube materiale semnificative, mai multe zone ale parcului fiind complet distruse.

Momentan nu se cunosc cauzele izbucnirii incendiului.

Europa-Park Rust este al doilea cel mai popular parc de distracţii din Europa, după Disneyland Paris.

