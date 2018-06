Incident ARMAT în Catedrala din Berlin. Bărbat împuşcat de un poliţist

Individul a fost "rănit în picior" într-un incident care s-a produs în jurul ori locale 16 (ora României, 17), a transmis poliţia pe Twitter.

O reprezentantă a poliţiei a transmis că în urma acestui incident a fost rănit şi un ofiţer de poliţie, informează agenţia Dpa.

Catedrala din Berlin, una din principalele atracţii ale capitalei germane, se aflată într-o zonă frecventată de numeroşi turişti.

