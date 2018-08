Incident ŞOCANT: Un mecanic de avion a furat o aeronavă de pasageri şi s-a prăbuşit cu ea după ce a făcut o cascadorie în aer | VIDEO

Bărbatul a decolat, de pe Aeroportul Sea-Tac International din Seattle, cu un avion Bombardier Dash 8 Q400, care are 76 de locuri. La bord nu se mai aflau alte persoane. După decolarea neautorizată, aeronava de pasageri a fost interceptată de avioane militare, potrivit Chicago Sun Times.

Mecanicul a făcut mai multe cascadorii în aer înainte de a se prăbuşi cu avionul lângă Insula Ketron.

Compania Horizon Air face parte din grupul Alaska Air, care mai include Alaska Airlines.

Autorităţile americane cred că incidentul nu este de natură teroristă.

Some dude stole a plane from #Seatac (Allegedly), did a loop-the-loop, ALMOST crashed into #ChambersBay, then crossed in front of our party, chased by fighter jets and subsequently crashed. Weird times. pic.twitter.com/Ra4LcIhwfU