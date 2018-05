Intercept: Informatorul FBI care a monitorizat campania Trump, implicat într-un scandal de spionaj în 1980

Stefan Halper, informatorul FBI care a monitorizat echipa de campanie a lui Donald Trump, a fost implicat într-o operaţiune CIA de spionaj în cursul scrutinului prezidenţial american din 1980, informează publicaţia online The Intercept.

În urmă cu patru decenii, Halper a fost responsabil pentru un scandal de spionaj în cursul scrutinului prezidenţial din 1980. Campania republicanului Ronald Reagan, cu ajutorul unor oficiali CIA coordonaţi de Halper, derula o operaţiune de spionaj în interiorul Administraţiei Jimmy Carter, relatează The Intercept.

Agenţii CIA implicaţi în această operaţiune ofereau echipei lui Reagan informaţii clasificate despre deciziile de politică externă ale lui Carter.

De câteva săptămâni, republicanii susţin că FBI a folosit un agent pentru a spiona echipa de campanie a lui Trump. La rândul său, preşedintele american Donald Trump a anunţat că va cere Departamentului Justiţiei să ancheteze presupusa infiltrare a FBI în campania sa.

Biroul Federal de Investigaţii (FBI) nu a negat acuzaţiile, însă a precizat că a folosit un "informator" şi nu un "spion", adăugând că dezvăluirea identităţii sale ar pune în pericol vieţile mai multor persoane şi ar afecta grav securitatea naţională a Statelor Unite.

Halper, acum în vârstă de 73 de ani, a lucrat cu oficiali ca Donald Rumsfeld, Dick Cheney şi Alexander Haig în cadrul Administraţiei Richard Nixon, iar în timpul scrutinului prezidenţial din 1980 a lucrat pentru campania republicanului Reagan, coordonând operaţiunea de spionare a Administraţiei Carter.

Scandalul de spionaj a izbucnit la câţiva ani după victoria lui Reagan în faţa lui Carter. La acel moment, agenţia de ştiri UPI specula că întreaga operaţiune fusese dirijată de George H.W. Bush, fost director al CIA şi candidatul republican la funcţia de vicepreşedinte.

Cotidianul The New York Times relata în anul 1983 că în operaţiunea de spionaj erau "implicaţi mai mulţi foşti oficiali CIA".

În 1980, The Washington Post menţiona implicarea extrem de neobişnuită şi destul de agresivă a CIA în campania prezidenţială din acel an, în sprijinul lui Bush, fost director al agenţiei.

Publicaţia online The Intercept relatează că un episod similar s-a petrecut în 2016, când oficiali de rang înalt din serviciile de informaţii au sprijinit-o pe Hillary Clinton în campania prezidenţială.

Fostul director interimar al CIA, Michael Morell, şi-a declarat public susţinerea pentru Clinton şi chiar a susţinut că "Putin l-a recrutat pe Trump drept agent involuntar al Federaţiei ruse". Generalul Michael Hayden, fost director la CIA şi NSA, l-a catalogat pe Trump drept "un pericol clar şi prezent" la adresa securităţii naţionale a Statelor Unite.

În urmă cu câteva zile, publicaţiile The Washington Post şi The New York Times, fără să ofere numele informatorului FBI, au dezvăluit o serie de detalii despre acesta, astfel că a fost extrem de uşoară identificarea acestuia.

Pe de altă parte, jurnalistul de investigaţii Chuck Ross de la publicaţia The Daily Caller a relatat încă de joi că Stefan Halper, "un profesor la Universitatea Cambridge cu contacte cu CIA şi MI6", s-a întâlnit cu oficiali din echipa de campanie a lui Trump.

Citând articolul lui Ross şi alte informaţii publice, postul NBC News a dezvăluit numele presupusului informator, însă a subliniat că nu este confirmat că Halper chiar a lucrat ca informator FBI.

