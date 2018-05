Jurnaliştii străini au sosit pentru a asista la DEZAFECTAREA poligonului atomic din Coreea de Nord - FOTO

Opt echipe de jurnalişti din SUA, Marea Britanie, China şi Rusia au sosit cu o cursă aeriană de la Beijing, potrivit unui mesaj postat pe Twitter de Michael Greenfield, producător media al postului Sky News.

La bordul aeronavei nu se afla însă niciun jurnalist sud-coreean, Phenianul refuzând să accepte lista de participanţi propusă de Seul.

Chinese and other foreign journalists have arrived in North Korea to cover the dismantling of the country’s nuclear test site later this week. @realDonaldTrump @SecPompeo https://t.co/GY5JyGu5r1 …

🔶 HAPPENING NOW: Invited by the #DPRK, journalists from multiple countries (US, UK, China) boarded a plane from Beijing for Pyongyang to witness the dismantling of the country's nuclear test site “Punggye-ri”. The DPRK regime declined to accept S. Korean journalists. pic.twitter.com/W1PvY97ec6