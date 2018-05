Kim Kardashian s-a întâlnit cu Donald Trump la Casa Albă. Ce i-a cerut aceasta în timpul întrevederii. FOTO

Alice Johnson, care miercuri a împlinit 63 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viaţă, în urmă cu peste două decenii, pentru o infracţiune neviolentă legată de droguri, aceasta fiind la prima abatere. Ea a fost găsită vinovată de transmiterea de mesaje între traficanţi de droguri.

Preşedintele Trump a scris pe Twitter că a avut o "întrevedere grozavă" cu Kim Kardashian, discutând cu vedeta de televiziune despre reforma sistemului penitenciar.

Kim Kardashian a comentat după întrevederea de la Casa Albă că speră că Alice Johnson va primi "a doua şansă la viaţă" şi i-a mulţumit preşedintelui Trump pentru timpul acordat.

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF