Ministru pakistanez, rănit într-un atentat

Ahsan Iqbal a fost împuşcat imediat după ce a participat la un miting electoral. A fost rănit la un braţ, este spitalizat şi nu prezintă risc vital.

Autorul atacului, un bărbat în vârstă de peste 20 de ani, a fost arestat preventiv şi este interogat de anchetatori.

În Pakistan vor avea loc alegeri generale pe 15 iulie. Ahsan Iqbal este unul dintre liderii formaţiunii politice Liga Musulmană (Nawaz), aflată la guvernare la Islamabad.

Premierul Shahid Khaqan Abbasi a condamnat vehement atentatul, cerând o investigaţie rapidă.

Attacker who fired and injured Pakistan’s Interior Minister Ahsan Iqbal says he wanted to kill him because of Kathm-e-Nabuwat issue, admits to being under the influence of Tehrik-e-Labaik. pic.twitter.com/Zp9Z6yTH6S