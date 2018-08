MONITORUL APĂRĂRII | Demonstraţie de forţă a Rusiei la adresa Ucrainei şi a NATO: O fregată rusă a lansat o rachetă navală în nord-vestul Mării Negre

Prin închiderea, pentru 24 de ore, a spaţiului maritim dintre Crimeea şi Insula Şerpilor şi lansarea în această zonă a unei rachete anti-navă de către una dintre cele mai moderne nave ale Flotei Mării Negre, fregata Amiral Grigorevici, Rusia a transmis un mesaj clar.

Despre cine are superioritatea navală (command of the sea) în spaţiul nord-vestic al Mării Negre, poarta de acces a Ucrainei la restul Mării Negre, Gurile Dunării, respectiv Marea Mediterană.

Lansarea rachetei navă-navă Kalibr în acest raion reprezintă inaugurarea de către Rusia a demonstraţiilor de forţă într-un spaţiu aeronaval contestat, vital pentru Ucraina, dar şi frontieră nerecunoscută a Zonelor Economice Exclusive (ZEE) ale Rusiei şi României, respectiv NATO.

Venită pe un trend de creştere a activităţilor militare ruse în spaţiul aeronaval nord-vestic, respectiv a regiunii înconjurătoare (Transnistria, Crimeea, dar şi în războiul din Donbas), acţiunea reprezintă depăşirea unui prag în activităţile navale din zona de înfruntare dintre Ucraina şi Rusia din vestul Mării Negre şi difuzarea aici a tensiunilor navale din Marea Azov, dar şi o provocare la adresa securităţii maritime a României.

Lansarea de rachete navale

Flota Mării Negre a Federaţiei Ruse a anunţat (16.08) că fregata „Amiral Grigorevici” a lansat o rachetă navă-navă Kalibr „într-un poligon maritim din Marea Neagră” în cadrul „pregătirii de luptă planificate”. Se menţionează că aceasta este prima lansare de rachetă Kalibr de pe o platformă navală în acvatoriul Mării Negre. Racheta şi-a atins ţinta, „o navă a unui ipotetic inamic” situată la o distanţă de 40 mile marine (aproximativ 80 km), succesul fiind înregistrat de drone şi prezentat public. În prealabil, „poligonul maritim” fusese închis pentru circulaţia navelor[ii] pentru 24 de ore. Lansarea s-a executat pe 15.08, iar comunicatul a fost emis pe 16.08.2018. De menţionat, un total de 11 nave ruseşti au fost implicate în asigurarea siguranţei raionului.

Fregata „Amiral Grigorevici” din clasa cu acelaşi nume (după clasificarea rusă, proiect 11356) este prima din seria de şase fregate care reprezintă coloana vertrebală a Flotei Mării Negre. O continuare a fregatelor din clasa Krivak IV, respectiv Talwar (construite pentru India), fregatele „Amiral Grigorevici” sunt robuste, cu senzori şi sisteme de armament, nu atât moderne, cât deja verificate, având posibilitatea de a lansa din sistemul de lansare pe verticală universal UKSK 3S14 opt rachete anti-navă Kalibr, Oniks (numită şi Yakhont, o rachetă anti-navă supersonică!) şi, pe viitor, Zircon (o rachetă navă-navă despre care Rusia afirmă că va avea viteza aproape de cea hypersonică), dar şi rachete de croazieră Kalibr/SS-N-30A (acestea pot lovi ţintele terestre aflate la distanţe de până la 1.500/2.500 km, având încărcătură clasică/nucleară).

Racheta navă-navă Kalibr SS-N-27 este cea mai modernă rachetă anti-navă rusă, parte a unui complex de rachete sea-skimming (care zboară la înălţime mică) precise, care pot atinge, pe ultima porţiune a traiectoriei, viteze supersonice. Racheta poate fi lansată de pe platforme navale, submarine şi avioane (cele mai multe avioane ale FA ruse sunt certificate pentru lansarea acestei rachete, inclusiv avioanele Su 30 SM, vârful de lance al aviaţiei navale din Crimeea). Racheta navă-navă Kalibr SS-N-27 are o rază de acţiune, funcţie de platforma de lansare, dar şi de alţi parametri, între 270 şi 410 mile marine (440 şi 660 km).

