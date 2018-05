Premierul britanic Theresa May îi va propune preşedintelui american Donald Trump să se întâlnească la o reşedinţa de protocol din afara Londrei pentru a evita eventualele proteste ce ar putea avea loc în timpul vizitei sale în Marea Britanie, programată în luna iulie, relatează cotidianul The Sun.

Motivul pentru care Theresa May îi va propune lui Trump să se întâlnească în afara Londrei

Potrivit publicaţiei, Guvernul britanic urmează să propună două locaţii pentru întrevederea Theresei May cu Donald Trump - reşedinţa oficială a premierului de la 10 Downing Street din centrul Londrei sau reşedinţa de la Chequers, un conac aflat la 60 de kilometri la nord-vest de Londra.

Detaliile planului vor fi prezentate Casei Albe de Kim Darroch, ambasadorul britanic la Washington, care are sarcina să precizeze clar că Theresa May preferă ca întrevederea să aibă loc la Chequers, afirmă o sursă citată de cotidianul The Sun.

Totodată, Trump va fi îndemnat să se întâlnească cu Regina Elisabeta a II-a la Castelul Windsor, o reşedinţă regală la vest de Londra, şi nu la Palatul Buckingham.

Preşedintele SUA va efectua în luna iulie o vizită de lucru în Marea Britanie, după luni de incertitudini legate de data acestei călătorii.

Mulţi britanici au anunţat că vor participa la proteste în cazul unei vizite a lui Trump în Marea Britanie, în timp ce mai mulţi politicieni britanici şi-au exprimat opoziţia faţă de o eventuală vizită de stat a liderului de la Casa Albă.

