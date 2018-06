NYT: Facebook a oferit ilegal unor producători de smartphone-uri date personale ale utilizatorilor/ Reacţia companiei

Compania Facebook a semnat contracte cu zeci de producători de telefoane mobile prin care le-a oferit acces la datele utilizatorilor, afirmă surse citate de cotidianul The New York Times, dar reţeaua de socializare online susţine că nu au fost oferite ilegal informaţii private.

"Pentru atingerea obiectivului de a deveni reţeaua de socializare online dominantă la nivel mondial, Facebook a semnat acorduri prin care le-a permis producătorilor de telefoane mobile şi de alte dispozitive acces la un volum mare de date personale ale utilizatorilor. Facebook a semnat, în ultimul deceniu, parteneriate pentru schimburi de date personale cu cel puţin 60 de producători de dispozitive smartphone - printre care se numără Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft şi Samsung -, înainte ca aplicaţiile Facebook să devină accesibile sistematic pe telefoane inteligente, au declarat oficiali din cadrul companiei. Acordurile au permis companiei Facebook să îşi extindă activităţile, iar producătorii de telefoane inteligente le-au putut oferi clienţilor funcţii populare pe reţeaua de socializare online, precum mesageria, butonul de «aprecieri» (like) şi acces la adrese de email", informează cotidianul The New York Times.

"Însă aceste parteneriate (...) generează preocupări privind protecţia datelor private şi privind conformarea cu decretul din 2011 despre datele personale emis de Comisia Federală pentru Comerţ din SUA. Facebook le-a permis companiilor acces şi la datele «listelor de prieteni» fără a obţine acordul explicit (...)", precizează NYT.

