Omul care a furat un AVION de pasageri de pe aeroport, şi a murit după ce s-a prăbuşit cu el, a fost identificat ca un angajat aerian de 29 de ani

Familia spune că Russell, în vârstă de 29 de ani, era "un soţ credincios, un fiu iubitor şi un bun prieten". "Acesta este un şoc complet pentru noi", a spus familia într-o declaraţie făcută sâmbătă seara.

Anchetatorii au primit înregistrarile audio ale lui Russell cu turnul de control al traficului aerian din timpul zborului său de o ora, iar potrivit acestora "intentia lui nu era de a face vreun rău nimanui", spunând că sunt atât de mulţi oameni care l-au iubit.

Russell nu era pilot, lucra ca agent de servicii pentru Horizon Air, de trei ani şi jumătate, şi a fost singura persoană aflată la bordul avionului.

Printre atribuţiile pe care le avea acesta ca agent de servicii la sol se aflau direcţionarea aeronavelor pentru decolarea şi abordarea porţii, manipularea bagajelor, precum şi ştergerea sau dezgheţarea avioanelor, au declarat autorităţile.

Incidentul, pe care oficiul FBI din Seattle nu îl considera terorist, ridică întrebări legate de securitatea aeroportuară. Anchetatorii s-au îndreptat sâmbătă la locul accidentului pentru a recupera cutia neagră a avionului şi rămăşiţele lui Russell, ca parte a învestigaţiei penale.

Avionul de tip Horizon Air cu 76 de locuri a decolat fără autorizaţie vineri la ora 7:32. ora locală, cu Russell, care nu a fost pilot. După ce Russell a vorbit periodic cu controlorii de trafic aerian timp de aproximativ o oră, avionul s-a prăbuşit pe insula Ketron, au spus oficiali.

Cascadoriile pe care acesta le-a făcut cu aeronava au fost surprinse de martori.

Some dude stole a plane from #Seatac (Allegedly), did a loop-the-loop, ALMOST crashed into #ChambersBay, then crossed in front of our party, chased by fighter jets and subsequently crashed. Weird times. pic.twitter.com/Ra4LcIhwfU