Platforma de la un festival din Spania s-a prăbuşit: 300 de răniţi, dintre care cinci în stare gravă/ Unele persoane au căzut în mare

Jesus Vazquez Almuina, ministru regional al Sănătăţii, a declarat că peste 300 de persoane au fost rănite, majoritatea prezentând leziuni minore, însă cinci oameni au suferit răni mai severe, inclusiv fracturi şi traumatisme craniene, potrivit El Mundo.

Momentan nu este clar din ce cauză s-a produs incidentul, însă se speculează că platforma s-ar fi prăbuşit din cauza numărului mare de persoane aflate pe ea, dar există şi posibilitatea ca structura de rezistenţă a platformei să fi fost una şubredă.

Unele persoane aflate pe platforma din lemn au căzut în mare în urma prăbuşirii structurii.

WATCH: The moments just after the collapse of a pier during the festival "O Marisquiño" in Vigo pic.twitter.com/lgUPbYROlz