Presa internaţională relatează despre decizia CCR privind revocarea lui Kovesi

Principalele agenţii internaţionale de ştiri, precum şi numeroase publicaţii din străinătate au relatat despre decizia Curţii Constituţionale cu privire la revocarea din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kövesi.

"Curtea Constituţională a României cere preşedintelui revocarea procurorului anticorupţie", titrează agenţia de ştiri Reuters.

"Încă de când Laura Codruţa Kovesi a preluat funcţia de procuror-şef al DNA în 2013, cazurile de condamnare au crescut substanţial, fiind laudată de Bruxelles, care monitorizează situaţia sistemului justiţiei în România", comentează jurnaliştii de la Reuters.

Agenţia menţionază că, potrivit deciziei Curţii Constituţionale, preşedintele nu are dreptul de a se opune unei cereri de revocare, iniţiată legal de un ministru de justiţie.

Site-ul politico.eu relatează că, miercuri, Curtea Constituţională i-a cerut preşedintelui Klaus Iohanns să demită procurorul-şef anticorupţie, Laura Codruţa Kovesi, pe care o descrie ca fiind "o figură principală în lupta anticorupţie împotriva unor politicieni de rang înalt".

Publicaţia menţionează că decizia a fost susţinută de şase din nouă judecători, în timp ce cotidianul New York Times afirmă că decizia fost luată într-o încercare de a pune capăt conflictului instituţional între preşedinţie şi Guvern.

"Sub conducerea ei, agenţia DNA a condamnat cu succes mai mulţi deputaţi, miniştri şi alţi oficiali de rang înalt pentru mită, fraudă, abuz de putere şi alte infracţiuni", adăugă jurnaliştii de la The New York Times.

"Revocarea lui Kovesi reprezintă o lovitură pentru agenţie, respectată de cetăţenii români, de Uniunea Europeană şi de Statele Unite. Curtea Constituţională îşi va argumenta decizia joi".

"Kovesi se află în centrul unei crize politice în România încă de la alegerile din decembrie 2016, din cauza mai multor cazuri de corupţie în care sunt implicaţi politicieni români, inclusiv liderul partidului de guvernământ, Liviu Dragnea", relatează New York Times.

