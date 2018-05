Proteste la Buenos Aires faţă de negocierile Guvernului cu FMI

"Respingem acordurile încheiate între Guvern şi FMI şi dependenţa de marile puteri politice şi economice", se afirmă într-un comunicat al organizatorilor protestului, relatează agenţia de ştiri Dpa.

Relaţiile Argentinei cu FMI s-au deteriorat după ce, în anul 2001, ţara a intrat în incapacitate de plată şi a refuzat să mai ramburseze împrumuturile contractate. Mulţi argentinieni consideră că instituţia financiară a prelungit criza economică prin impunerea de măsuri de austeritate aspre.

