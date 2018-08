Românul care a fost internat în COMĂ într-un spital din Italia, după prăbuşirea podului de lângă Genova, a murit

Ministerul Afacerilor Externe a anunţat că românul care iniţial fusese declarat mort, în urma prăbuşirii podului din apropiere de Genova, dar care de fapt fusese internat în comă profundă de gradul IV într-un spital italian, a decedat sâmbătă.

"În continuarea informaţiilor referitoare la incidentul produs la data de 14 august 2018, pe autostrada A10, în apropiere de Genova, ca urmare a prăbuşirii unei porţiuni din viaductul Morandi, Ministerul Afacerilor Externe face următoarele precizări: Cetăţeanul român rănit în urma prăbuşirii viaductului Morandi a încetat din viaţă în cursul acestei zile. Decesul a fost notificat de către medici, atât familiei, cât şi reprezentanţilor Consulatului General al României la Torino aflaţi la spital. Reprezentanţii echipei consulare sunt în contact cu familia cetăţeanului român şi acordă asistenţa consulară necesară în astfel de situaţii, inclusiv prin eliberarea documentelor necesare repatrierii trupului neînsufleţit şi a certificatului de deces. Ministerul Afacerilor Externe transmite sincere condoleanţe familiei îndurerate în aceste momente extrem de dificile", informează MAE, într-un comunicat de presă remis sâmbătă MEDIAFAX.

Ministerul Afacerilor Externe preciza, miercuri, că unul dintre românii declaraţi morţi în urma prăbuşirii podului din apropierea oraşului Genova, Italia, este de fapt în viaţă, însă este internat în comă profundă de gradul IV. Reprezentanţii ministerului mai spuneau că "eroarea a fost sesizată în cursul acestei zile, odată cu sosirea familiei care a constatat că trupul neînsufleţit prezentat de autorităţile italiene pentru identificare nu era cel al cetăţeanului român în cauză".

Sora românului declarat mort la Genova, dar care era de fapt internat în spital, în comă profundă, a declarat că este ultima persoană care a vorbit cu bărbatul şi că acesta avea o stare proastă, nu se simţea bine. Cei doi au avut o soră care a murit la 23 de ani lovită de fulger.

Femeia a mai spus că a vorbit cu fratele ei cu o jumătate de oră înainte de prăbuşirea podului.

”M-a sunat, m-a întrebat dacă suntem bine acasă, i-am spus că toată lumea e bine şi mi s-a părut un pic ciudat în voce, l-am întrebat ce este cu el şi mi-a spus că are o stare proastă, ciudată, că plouă, e pe rută în Italia, plouă foarte tare şi că nu se simte el bine. Are o casă construită recent la Curtişoara, a terminat-o, noi am sfinţit-o acum ceva timp şi am spus că facem în fiecare an masă. Chiar mi-a zis că îl cheamă Marian, urma să fie Sfânta Maria, a zis că trimite bani să fac masă, să chem oamenii să mănânce în casa lui. I-am spus că nu avem timp, lasă că facem în septembrie. Aceasta a fost toată discuţia noastră. Parcă a presimţit. A zis că ne auzim, mă mai sună. La maxim o jumătate de oră s-a întâmplat. Cu mine a vorbit ultima dată”, a adăugat ea.

Cel puţin 42 de oameni au murit după prăbuşirea unui segment al viaductului Polcevera (Morandi), pe autostrada A10, în apropiere de oraşul Genova, conform celui mai recent bilanţ neoficial, informează cotidianul Corriere della Sera. Alte trei trupuri neînsufleţite au fost descoperite în ultimele 24 de ore sub dărâmături. Potrivit ANSA, pompierii au descoperit trupurile unei fetiţe de nouă ani şi ale părinţilor ei într-un vehicul "complet strivit".

ANSA a precizat că noul bilanţ este neoficial întrucât noile victime nu au fost în mod oficial identificate.

Prefectura din Genova a transmis că nu poate momentan confirma informaţiile din presă privind faptul că nu ar mai exista persoane dispărute în urma tragediei de marţi, relatează agenţia The Associated Press.

Ruperea unui cablu de oţel probabil a cauzat prăbuşirea segmentului suspendat al Autostrăzii A10 din Italia în apropierea oraşului Genova, afirmă un membru al Comisiei de anchetă, citat de site-ul cotidianului La Repubblica.

Ziua de sâmbătă a fost declarată zi de doliu naţional, în contextul în care la Genova sunt programate ceremonii funerare publice pentru unele dintre victime. Însă familiile unora dintre victime au decis să nu participe la ceremonii în semn de mânie faţă de modul în care autorităţile italiene au gestionat incidentul, relatează agenţia Dpa.

