SUA au penalizat firme ruse, chineze pentru încălcări ale sancţiunilor împotriva Coreei de Nord

Statele Unite au introdus sancţiuni împotriva unor firme din Rusia şi China, care sunt acuzate de Washington că ar fi interacţionat cu nave nord-coreene şi ar fi exportat alcool şi tutun în Coreea de Nord, încălcând astfel regimul sancţiunilor împotriva Phenianului.

Trezoreria SUA a comunicat miercuri că sancţiunile vizează firma chineză Dalian Sun Moon Star International Logistics Trading Co. Ltd şi filiala din Singapore a companiei, SINSMS Pte. Ltd, care au obţinut venituri de peste 1 miliard de dolari pe an de pe urma exportului de alcool şi produse din tutun în Coreea de Nord.

Autorităţile americane au mai sancţionat şi compania rusă Profinet Pte Ltd şi pe directorul general al companiei, Vasili Aleksandrovich Kolchanov, pentru că ar fi oferit servicii portuare unor nave nord-coreene.

