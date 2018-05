Ucraina a testat rachetele antitanc Javelin achiziţionate recent din Statele Unite

”În sfârşit, această zi a venit. Capabilităţile militare ale Ucrainei au crescut semnificativ”, a scris Poroşenko pe Twitter.

Preşedintele Ucrainei a precizat că rachetele Javelin vor fi folosite doar în scopuri defensive, dacă poziţiile Armatei ucrainene vor fi atacate. Poroşenko a adăugat că rachetele Javelin vor permite contracararea agresiunilor Rusiei din estul Ucrainei.

În luna martie, Ucraina a achiziţionat din SUA 210 rachete antitanc şi 37 de lansatoare de rachete, cu scopul de a-şi consolida capacităţile de apărare în faţa separatiştilor din estul Ucrainei.

Conflictul militar din regiunile Doneţk şi Lugansk, între serviciile de securitate ucrainene şi insurgenţi separatişti proruşi, a izbucnit în 2014, după înlăturarea Administraţiei proruse de la Kiev, şi s-a soldat până în prezent cu aproximativ 10.000 de morţi. Acordul de la Minsk, care prevede încetarea ostilităţilor, a fost încălcat în mod frecvent.

