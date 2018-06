Un proeuropean şi un prorus îşi dispută duminică funcţia de primar al Chişinăului

Ion Ceban, din partea Partidului Socialiştilor din Republica Moldova (prorus), şi Andrei Năstase, din partea formaţiunii proeuropene Platforma Demnitate şi Adevăr, se înfruntă duminică în cel de-al doilea tur al alegerilor anticipate pentru Primăria Chişinăului.

În primul tur al alegerilor, pe data de 20 mai, Andrei Năstase a obţinut 32.1% din voturi, în timp ce Ion Ceban a obţinut 40% din sufragii în primul tur al alegerilor.

Scrutinul anticipat a fost organizat după ce Dorin Chirtoaca, din partea Partidului Liberal (proeuropean), a demisionat din funcţia de primar al oraşului pe fondul anchetării sale într-un dosar de corupţie, despre care fostul primar susţine că este motivat politic.

"Am venit la vot pentru că este responsabilitatea celor care ţin la acest oraş şi ţară. Am votat cu încredere, cu speranţă, pentru un viitor mai bun la noi acasă. Am votat după propriile valori, am votat pentru adevăr, pentru demnitate, pentru asumare, pentru că doar aşa putem făuri democraţia, făuri statul de drept, aşa vom făuri libertatea noastră", a declarat Andrei Năstase, care a venit însoţit de soţia şi fiica sa pentru a-şi exprimă votul, informează site-ul de ştiri Unimedia.

Înainte de a veni la secţia de vot, Ion Ceban a spus că a trecut pe la biserică: "Am trecut în această frumoasă zi, şi cu ocazia unei mari sărbători, pe la Biserica Sfîntul Constantin şi Elena", a scris candidatul Partidului Socialiştilor din Republica Moldova pe Facebook.

