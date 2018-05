50 Cent, anchetat pentru hărţuirea unui poliţist. Mesajul postat de rapper pe Instagram

50 Cent este anchetat de autorităţile din New York, după ce rapperul a publicat pe contul său de pe platforma online Instagram un mesaj care sugerează că acesta ameninţă un poliţist, potrivit hollywoodreporter.com.

Pe numele rapperului s-a depus o plângere pentru hărţuire în formă agravată, iar poliţia a deschis o anchetă, au confirmat autorităţile americane joi.

În mesajul de pe Instagram, care între timp a fost şters, 50 Cent ar fi scris "Get the strap" ("pune mâna pe armă"). Potrivit presei americane, rapperul foloseşte frecvent expresia pe conturile sale de social media. O sursă ar fi declarat că rapperul s-ar fi referit la inspectorul adjunct al poliţiei din New York Emmanuel Gonzalez.

Purtătorul de cuvânt al lui 50 Cent a declarat într-un comunicat că rapperul a solicitat, în urmă cu câteva luni, înregistrarea mărcii "Get The Strap", un slogan pe care l-a folosit pentru a promova diverse evenimente. Fraza este o modalitate ironică pentru 50 Cent de a sublinia diverse situaţii absurde şi nu poate fi interpretată ca o ameninţare la adresa cuiva, a mai spus acesta.

Rapperul 50 Cent, în vârstă de 42 de ani, al cărui nume real este Curtis Jackson III, a cunoscut succesul în 2003, cu albumul de debut "Get Rich or Die Tryin'", care s-a vândut în 15 milioane de exemplare în toată lumea, devenind unul dintre cel mai bine vândute materiale discografice rap din toate timpurile.

Cel mai recent material de studio al său este "Street King Immortal", care a fost lansat în 2015.

În 2005, rapperul premiat cu Grammy a avut un rol în filmul "Totul pentru bani", inspirat din viaţa lui, apoi a fost distribuit în drama de război din 2006 "Home of the Brave", dar şi în thrillerul "Ţinutul gheţurilor/ The Frozen Ground" (2015), în care joacă alături de Nicolas Cage şi John Cusack. Cel mai recent film în care a jucat este "Frăţia hoţilor/ Den of Thieves", lansat anul acesta.

