ABC, dat în judecată de moştenitorii lui Michael Jackson, pentru încălcarea drepturilor de autor

ABC şi compania mamă, Walt Disney Co., au fost date în judecată de moştenitorii lui Michael Jackson, după ce postul TV a difuzat, săptămâna trecută, o emisiune despre ultimele zile ale starului muzicii pop, folosind, spun aceştia, muzica artistului, fără acordul lor, transmite Reuters.

Documentele au fost depuse miercuri la o instanţă din Los Angeles şi vizează difuzarea emisiunii "The Last Days of Michael Jackson", pe postul ABC, pe 24 mai.

Moştenitorii lui Michael Jackson cer şi despăgubiri, a căror valoare nu a fost făcută publică.

Un purtător de cuvânt al ABC nu a făcut comentarii despre proces, dar a spus că nu este vorba de încălcarea drepturilor de autor, emisiunea explorând viaţa, cariera şi moştenirea artistului, un subiect de interes pentru publicul larg. ABC spune că a utilizat corect muzica artistului, fiind vorba de o producţie documentară, motiv pe care moştenitorii îl descriu drept "absurd".

Moştenitorii lui Michael Jackson şi-au exprimat nemulţumirea încă de dinainte ca emisiunea să fie difuzată.

Michael Jackson a murit la vârsta de 50 de ani, pe 25 iunie 2009, în urma unei intoxicaţii grave cu propofol, un anestezic puternic utilizat în spitale, pe care starul îl folosea la domiciliu ca somnifer, cu complicitatea medicului Conrad Murray, în perioada în care artistul american se afla la Los Angeles şi efectua repetiţii intense pentru ultimul său turneu din carieră, intitulat "This Is It Tour", care ar fi trebuit să debuteze în iulie 2009 la Londra.

Medicul personal al cântăreţului, Conrad Murray, a fost găsit vinovat de omucidere involuntară şi a fost condamnat la patru ani de închisoare. El a fost eliberat în octombrie 2013, după ce a petrecut aproape doi ani în închisoare.

