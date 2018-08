Aretha Franklin, în stare extrem de gravă. Mesaje emoţionante de la mari artişti pentru "Regina muzicii soul"

Cântăreaţa americană Aretha Franklin este grav bolnavă şi primeşte îngrijire paliativă, iar familia acesteia a solicitat respectarea vieţii private şi a cerut fanilor să se roage pentru sănătatea artistei, potrivit bbc.com.

140 afişări

"Regina muzicii soul", în vârstă de 76 de ani, se află alături de familie, în locuinţa sa din oraşul american Detroit.

Potrivit publicaţiei locale Detroit News, care citează surse apropiate familiei, cântăreaţa primeşte îngrijire paliativă de circa o săptămână.

Vestea despre starea de sănătate gravă a lui Franklin a atras o avalanşă de mesaje pe reţelele de socializare online, din partea a numeroşi artişti, de la Missy Elliott la Boy George, prin care aceştia îi urau însănătoşire grabnică.

"Mă rog pentru regina muzicii soul", a scris Mariah Carey pe platforma de micro-blogging Twitter. I s-au alăturat, printre alţii, Beyonce, Alicia Keys şi Mary J. Blige.

În martie, cântăreaţa americană Aretha Franklin şi-a anulat două concerte majore, după ce medicii i-au recomandat să se odihnească timp de cel puţin două luni.

Franklin trebuia să susţină concerte în New Jersey, pe 25 martie, şi la New Orleans Jazz & Heritage Festival, la sfârşitul lunii aprilie.

Cel mai recent recital pe care l-a susţinut Franklin a avut loc în noiembrie 2017, la gala anuală a Fundaţiei anti-SIDA înfiinţată de Elton John.

Informaţiile despre starea de sănătate proastă a Arethei Franklin circulă de mai mulţi ani. De altfel, Franklin s-a luptat mulţi ani cu dependenţa de alcool şi a fumat şi foarte mult.

De asemenea, în 2010, artista a fost diagnosticată cu un cancer.

Anul trecut, Franklin a declarat că va renunţa în curând la turnee, dar calendarul ei includea concerte cel puţin până în iunie anul acesta.

Aretha Franklin - care şi-a început cariera muzicală cântând gospel în biserica tatălui său -, născută pe 25 martie 1942, şi-a cimentat locul în istoria muzicii americane cu vocea sa puternică şi clară, cu care putea cânta note din patru octave. De-a lungul carierei, a abordat genuri diverse, de la soul la R&B, gospel şi pop.

În ceea ce priveşte viaţa personală, Franklin are patru copii, pe primul său fiu, Clarence, născându-l la vârsta de aproape 13 ani, rod al unei relaţii cu un coleg de şcoală. Pe al doilea, Edward, l-a născut la 14 ani, iar aceşti doi copii au luat numele său de familie şi au fost crescuţi de bunica şi de sora ei. Cel de-al treilea fiu, chitaristul Teddy Richards, născut în 1964, a cântat alături de mama sa în concerte, iar cel de-al patrulea, Kecalf Cunningham, născut în 1970, este fiul managerului cântăreţei, Ken Cunningham.

Franklin a fost căsătorită de două ori, cu Theodore "Ted" White (1961 - 1969), de care a divorţat din cauza violenţelor domestice la care a fost supusă, şi cu actorul Glynn Turman (1978 - 1984).

Aretha Franklin, celebră pentru mai multe hituri, precum "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" (1967), "Chain of Fools" (1967), "Day Dreaming" (1972), "Jump to It" (1982), "Freeway of Love" (1985), "A Rose Is Still A Rose" (1998) şi "Respect" (lansat iniţial de Otis Redding în 1965, dar care a devenit o semnătură a sa, după ce l-a cântat prima dată în 1967), a continuat să concerteze, să înregistreze şi să plece în turnee, fără întrerupere, timp de peste cinci decenii.

Franklin a câştigat 20 de premii Grammy (inclusiv trei speciale), dintre care opt au fost consecutive, între anii 1968 şi 1975, perioadă în care trofeul pentru cea mai bună solistă R&B a fost numit în glumă de ziarişti "premiul Aretha".

A fost prima femeie inclusă în Rock And Roll Hall of Fame, panteonul american al muzicii rock, în 1987. Iar, în 2010, s-a situat pe primul loc în topul 100 al celor mai mari cântăreţi din istorie realizat de prestigioasa publicaţie Rolling Stone.

O stradă din oraşul Detroit - oraşul în care a fost înfiinţată celebra casă de discuri Motown - îi poartă numele.

În 2005, a primit din partea preşedinţiei americane Medalia Libertăţii, cea mai înaltă distincţie acordată în SUA unui civil.

În ianuarie 2009, a cântat la ceremonia de învestitură a lui Barack Obama, primul preşedinte afro-american din istoria SUA, după ce susţinuse un recital şi la învestirea precedentului şef de stat, Bill Clinton, în 1993.

Stilul Arethei Franklin a influenţat numeroase cântăreţe, de la diva pop Mariah Carey la regretata Whitney Houston - a cărei mamă a făcut backup pentru Franklin -, Alicia Keys, Beyonce, Mary J. Blige şi Amy Winehouse.

Aretha Franklin este cântăreaţa cu cele mai multe hituri incluse în topurile muzicale, precum Billboard, cu 112 piese, dar şi unul dintre muzicienii cu cele mai multe albume vândute, peste 75 de milioane de unităţi.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.