Aretha Franklin, "Regina muzicii soul", în stare gravă. Familia le-a cerut fanilor să se roage pentru sănătatea ei

Cântăreaţa americană Aretha Franklin ar fi grav bolnavă, iar familia acesteia a solicitat respectarea vieţii private şi a cerut fanilor să se roage pentru sănătatea artistei, potrivit dailymail.co.uk.

154 afişări

"Regina muzicii soul", în vârstă de 76 de ani, se află alături de familie, în oraşul american Detroit.

În martie, cântăreaţa americană Aretha Franklin şi-a anulat două concerte majore, după ce medicii i-au recomandat să se odihnească timp de cel puţin două luni.

Franklin trebuia să susţină concerte în New Jersey, pe 25 martie, şi la New Orleans Jazz & Heritage Festival, la sfârşitul lunii aprilie.

Cel mai recent recital pe care l-a susţinut Franklin a avut loc în noiembrie 2017, la gala anuală a Fundaţiei anti-SIDA înfiinţată de Elton John.

Informaţiile despre starea proastă de sănătate a Arethei Franklin circulă de mai mulţi ani. De altfel, Franklin s-a luptat mulţi ani cu dependenţa de alcool şi a fumat şi foarte mult.

Anul trecut, artista a declarat că va renunţa în curând la turnee, dar calendarul ei includea concerte cel puţin până în iunie anul acesta.

Aretha Franklin, celebră pentru mai multe hituri din anii 1960, precum "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman", "Chain of Fools" şi "Respect", a continuat să concerteze, să înregistreze şi să plece în turnee, fără întrerupere, timp de peste patru decenii. Aretha Franklin a câştigat 20 de premii Grammy (inclusiv trei speciale), dintre care opt au fost consecutive, între anii 1968 şi 1975, perioadă în care trofeul pentru cea mai bună solistă R&B a fost numit în glumă de ziarişti "premiul Aretha".

Franklin a fost prima femeie inclusă în Rock And Roll Hall of Fame, în 1987.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.