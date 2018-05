Artistul Gabriel Jugaru: Am aflat amănunte care ne fac să gândim la o excludere premeditată de la Eurovison

Artistul Gabriel Jugaru a spus, vineri noaptea, pentru MEDIAFAX, că a aflat de existenţa unor "amănunte" care ar demonstra o excludere premeditată a României din finala Eurovision.

"În jurul orei 22, am avut o convorbire telefonică cu Adrian Tetrade, fondatorul formaţiei “The Humans” care a reprezentat România la Eurovision 2018, am aflat câteva amănunte care ne fac să ne gândim la o excludere premeditată a ţării noastre din competiţia finală. Ministerul de interne din Italia a anunţat încă înainte de începerea votului că trei companii de telefonie mobilă din Italia nu permit votul prin SMS pentru Eurovision. Aceeaşi situaţie a fost întâlnită şi în Germania şi Austria! Ca să nu mai pomenesc că pe parcursul zilei de astăzi, vineri, 11 mai, foarte multi români din Portugalia ne-au spus că nu au reuşit să voteze! Circulă zvonuri că sunt prea multe ţări din Balcani prezente în competiţie şi era rândul ţării noastre să stea deoparte! După spectacol, şeful producţiei Eurovision a venit cu un buchet imens la solista noastră, a felicitat-o şi a spus că îi pare extrem de rău. Dar regretele nu rezolvă situaţia. Vom fi prezenţi în sală la finală, luni ne întoarcem în ţară, aşa au fost luate biletele de avion.Ne-a impresionat solidaritatea multor colegi, reprezentanţi ai altor ţări, care nu şi-au putut explica nici ei, Serbia si Elveţia, de exemplu, cum de nu am intrat în finală. Atmosfera în rândul colegilor e uşor apăsătoare. Nu e uşor să ai o asemenea responsabilitate şi din motive care nu ţin de prestaţia ta, să te pomeneşti exclus! Au existat şi câteva cerinţe de-ale noastre(legate de coregrafie, lumini şi alte amănunte ale prestaţiei artistice în semifinala de joi) de care cei din staff-ul tehnic nu au ţinut cont, dar, una peste alta...rezultatul votului a pus capac. Modul în care doamna ambasador a făcut lobby României, nu doar în cadrul petrecerii la care am participat, alături de inclusiv preşedintele Portugaliei, a fost unul care ne-a onorat. Reprezentaţii TVR au depus contestaţie, folosind toate elementele care ar putea, teoretic, readuce România in cărţi. Rezultatele contestaţiilor se vor afla în cursul nopţii sau mâaine dimineaţă", a detaliat Jugaru, pentru MEDIAFAX.

Reprezentanţii României la Eurovision 2018, membrii trupei The Humans, care au ratat calificarea în finala de sâmbătă a competiţiei muzicale, spun că mulţumesc şi celor care i-au susţinut şi celor care i-au contestat, adăugând că mesajele frumoase primite îi fac să stea cu capul sus.

De la introducerea sistemului cu semifinale, în 2004, România s-a calificat în fiecare an în finală. O excepţie a fost anul 2016, când România a fost descalificată din start pentru că Televiziunea Română avea datorii la European Broadcasting Union (EBU), organizatorul concursului internaţional.

România, cu piesa "Goodbye", a intrat în competiţie pe poziţia a doua în semifinala de joi, alături de Norvegia, Serbia, San Marino, Danemarca, Rusia, Moldova, Olanda, Australia, Georgia, Polonia, Malta, Ungaria, Letonia, Suedia, Muntenegru, Slovenia şi Ucraina.

Într-o conferinţă de presă care a avut loc înainte de semifinală, artiştii de la The Humans au prezentat conceptul show-ului de la Eurovision. "Suntem încântaţi să realizăm o premieră la Eurovision, aducând pe scena concursului nu mai puţin de 31 de personaje. Chiar dacă regulamentul nu permite mai mult de şase artişti pe scenă, noi vom realiza o premieră şi vom fi, într-un fel, mai mulţi. Spectacolul nostru include şi 25 de manechine purtând măşti, care sugerează depersonalizarea şi riscul pierderii identităţii într-o lume tot mai grăbită şi mai indiferentă, la care suntem martori în viaţa de zi cu zi. Conceptul accentuează mesajul piesei, care este unul de speranţă şi de încurajare. Vrem să accentuăm cât de important este să te opreşti, să priveşti în jurul tău şi să te bucuri de viaţă", au declarat artiştii.

Momentul artistic l-a avut ca regizor pe Petre Năstase şi ca regizor muzical pe Gabriel Scîrlet.

Trupa The Humans, înfiinţată în urmă cu un an, abordează un mix de stiluri muzicale, funk-pop-rock, şi este formată din Adi Tetrade (tobe), Alin Neagoe (bas), Alexandru Matei (clape), Alex Cismaru (chitară), Adrian Tănase (voce), Cristina Caramarcu (voce).

Single-ul "Goodbye" a fost compus de Alin Neagoe, Cristina Caramarcu şi Alexandru Matei.

Fanii din cele 18 ţări repartizate în a doua semifinală şi cei din Italia, Franţa şi Germania au decis, alături de juriile de specialitate, fiecare cu 50%, cine va merge în marea finală.

În urma semifinalei de joi s-au calificat Norvegia, Serbia, Danemarca, Moldova, Olanda, Australia, Ungaria, Suedia, Slovenia, Ucraina.

Lor li se alătură în finală ţările care s-au calificat după prima semifinală, cea de marţi - Albania, Cehia, Lituania, Israel, Estonia, Bulgaria, Austria, Finlanda, Irlanda şi Cipru -, precum şi grupul celor cinci mari (Franţa, Germania, Spania, Marea Britanie şi Italia) şi ţara gazdă, Portugalia.

În România, concursul internaţional, cu semifinalele de marţi şi joi şi marea finală, de sâmbătă, este transmis în exclusivitate de Televiziunea Română, pe TVR 1, TVR HD şi online, pe TVR+. Finala Eurovision 2018 va avea loc sâmbătă, începând cu ora 22.00.

Sub sloganul "All aboard", Eurovision Song Contest 2018 aduce, pe scena din Lisabona, reprezentanţii celor 42 de ţări înscrise în competiţie, în afară de Portugalia: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Elveţia, Finlanda, Franţa, Germania, Georgia, Grecia, Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Marea Britanie, Moldova, Muntenegru, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Rusia, San Marino, Serbia, Slovenia, Spania, Suedia, Ucraina, Ungaria.

Eurovision Song Contest 2017 a avut loc la Kiev, iar concursul a fost câştigat de reprezentantul Portugaliei, Salvador Sobral, cu piesa "Amar Pelos Dois".

Anul trecut, reprezentanţii României, Ilinca şi Alex Florea, au obţinut poziţia a şaptea, cu un total de 282 de puncte, cea mai bună clasare a României în concurs de la succesul obţinut de Paula Seling şi Ovi la ediţia din 2010 şi a patra în istoria participării ţării noastre la Eurovision.

Eurovision este o competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. Prima ediţie a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia. Difuzat fără întrerupere, timp de 62 de ani, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume. Printre artiştii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numără: ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion, Johnny Logan.

Televiziunea Română, membră a EBU, este organizatoarea selecţiei naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).

