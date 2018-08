Asia Argento neagă acuzaţiile de agresiune sexuală şi spune că a plătit Bourdain, prietenul ei

Asia Argento, una dintre primele persoane care l-au acuzat public pe Harvey Weinstein de viol, a răspuns marţi zvonurilor care arătau că ea însăşi l-a plătit pe un actor care o acuza că l-a agresat sexual.

Asia Argento a negat orice relaţie sexuală cu actorul care o acuza că l-a agresat cu ani în urmă, înainte să fie major. Actriţa a spus că agresiunea de care este acuzată nu a avut loc şi că plata despre care New York Times a scris că a fost făcută către acuzator a fost realizată de Anthony Bourdain, pe atunci prietenul actriţei. Motivul înţelegerii financiare ar fi fost numai nevoia ca hărţuirea din partea tânărului Jimmy Bennett, care o acuza pe actriţă, să înceteze.

“Sunt profund şocată şi rănită să citesc ştirea care este absolut falsă. Nu am avut niciodată vreo relaţie sexuală cu Bennett” spune artista într-o declaraţie citată de jurnalistul Yashar Ali.

Jimmy Bennett a interpretat rolul fiului actriţei în "Săraca inima mea/ The Heart Is Deceitful Above All Things", peliculă lansată în 2004. Născut în 1996, Bennett a avut primele roluri la şapte ani, când a început să fie voce pentru desene animate şi a jucat în reclame. Ulterior a apărut alături de Bruce Willis, în "Ostaticul/Hostage" (2005) şi în ”Firewall - Program de protectie/ Firewall” (2006), cu Harrison Ford. În ultimii ani, Bennett s-a concentrat asupra unei cariere muzicale.

Asia Argento şi-a început cariera cinematografică la nouă ani, când a fost distribuită într-un film de Sergio Citti. Relaţia cu tatăl, regizorul Dario Argento, nu a fost niciodată în termeni buni, iar activitatea în faţa camerei a dublat-o, încă de la început, cu experienţe regizorale.

În octombrie 2017 l-a acuzat pe producătorul Harvey Weinstein de agresiune sexuală, devenind una dintre cele mai vizibile personalităţi din campania #MeToo, care este legată de dezvăluirea cazurilor de abuz sexual. Potrivit actriţei, Weinstein a violat-o la Cannes când aceasta avea 21 de ani. După publicarea dezvăluirilor a afirmat că scandalul i-a adus deservicii, simplificând ceea ce i s-a întâmplat.

Fostul ei partener, celebrul chef Anthony Bourdain, care a ajutat-o pe tot parcursul scandalului, s-a sinucis în luna iunie.

