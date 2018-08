Camila Cabello, interpreta hit-ului "Havana", a fost vedeta MTV Video Music Awards de luni

Interpreta hit-ului "Havana" a plecat de la ceremonia MTV Video Music Awards (VMA) din Radio City Music Hall din New York cu trofeele pentru videoclipul anului şi cel pentru artistul anului într-o seară în care Jennifer Lopez a luat premiul pe care cândva îl luau David Bowie sau Madonna.

Cântăreaţa născută în capitala Cubei a obţinut premiul pentru videoclipul anului pentru piesa "Havana", una dintre primele piese care au făcut să-i apară numele în 2017, când prefaţa debutul său discografic. De altfel, piesa a ajuns în luna iunie cea mai căutată melodie a unei interprete solo în iunie, când a ajuns la 888 de milioane de difuzări online. La cealaltă categorie câştigată de Cabello ca artist al anului au mai fost nominalizaţi Cardi B, Drake, Ariana Grande, Post Malone şi Bruno Mars.

De altfel, unii dintre aceşti artişti au câştigat alte premii luni seară. Cardi B a fost distinsă cu trofeul pentru Cel mai bun artist nou, dar şi cu premiul Piesa Verii pentru "I Like It", pe care a interpretat-o cu Bad Bunny şi J Balvin, Post Malone a plecat mândru că piesa sa "Rockstar"(featuring 21 Savage) a fost desemnată Cântecul anului, Ariana Grande s-a mulţumit cu distincţia pentru cea mai bună performanţă pop pentru "No Tears Left to Cry".

Videoclipul "This Is America", al lui Childish Gambino a fost premiat de trei ori, pentru Cel mai bun video cu mesaj, pentru Cea mai bună coregrafie (Sherrie Silver) şi cea mai bună regie (Hiro Murai). Pe scena new-yorkeză au mai urcat pentru a ridica trofee Hayley Kiyoko (Artistul Anului Push), Nicki Minaj (Cea mai bună prestaţie hip-hop pentru "Chun-Li"), J Balvin şi Willy William ( Cea mai bună prestaţie latino cu "Mi Gente"), Imagine Dragons (Cea mai bună prestaţie rock pentru "Whatever It Takes"), The Carters (Cea mai bună regie artistică pentru "Apeshit", videoclip semnat de Jan Houllevigue şi cea mai bună imagine, de Benoit Debie). Taylor Ward a primit trofeul pentru cea mai bună editare pentru videoclipul "Lemon" al piesei interpretate de N.E.R.D şi Rihanna, iar efectele vizuale marca Loris Paillier şi BUF Paris din "All the Stars" (Kendrick Lamar şi SZA) au luat distincţia de specialitate.

Şi piesa "Lonely Toghether" semnată de regretatul Avicii (featuring Rita Ora) a fost premiată la categoria Cel mai bun Dans. Premiul pentru Cea mai bună colaborare a mers spre "Dinero", Jennifer Lopez (featuring DJ Khaled şi Cardi B), Lopez primind şi Premiul Michael Jackson Video Vanguard, o distincţie pe care înaintea dedicării ei lui Michael Jackson era primită de artişti ca David Bowie (1984), Madonna (1986) sau Peter Gabriel (1987).

