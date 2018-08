Camila Cabello şi 5 Seconds of Summer, premiaţi la gala Teen Choice Awards 2018

Cântăreaţa cubaneză Camila Cabello şi trupa pop-rock australiană 5 Seconds of Summer s-au numărat, cu câte trei trofee, printre marii câştigători la gala Teen Choice Awards 2018, care a avut loc duminică seară, la The Forum din Los Angeles, potrivit variety.com.

Astfel, Camilla Cabello a primit trofeele Teen Choice pentru cea mai bună cântăreaţă, cea mai bună cântăreaţă de vară şi cel mai bun cântec al unei artiste, colaborarea cu Young Thug "Havana".

Trupa pop rock australiană 5 Seconds of Summer a primit premiile pentru cel mai bun grup, cel mai bun grup de vară şi cel mai bun cântec al unei formaţii, "Youngblood".

Câte două premii au primit şi Khalid, Imagine Dragons şi Shawn Mendes. În timp ce Khalid a primit premiul pentru cel mai bun artist debutant şi cel pentru cel mai bun cântec R&B/Hip-Hop, colaborarea cu Normani Kordei pentru "Love Lies", Imagine Dragons a primit trofeele pentru cel mai bun grup rock şi cel mai bun cântec Rock/Alternative - "Whatever It Takes", iar Mendes a primit premiile pentru cel mai bun cântăreţ de vară şi cel mai bun cântec pop, "In My Blood".

De asemenea, Zac Efron şi Zendaya Coleman, care au jucat în filmul "The Greatest Showman", au primit premiul Teen Choice pentru cea mai bună colaborare, piesa "Rewrite the Stars".

În categoriile dedicate cinematografiei, premiul pentru cel mai bun film a fost atribuit "Avengers: Infinity War", iar, pentru rolurile din acest lungmetraj de acţiune, au fost premiaţi Robert Downey Jr. şi Scarlett Johansson.

Premiul pentru cel mai bun film SF a fost atribuit "Black Panther", de Ryan Coogler, premiul pentru cel mai bun film fantasy i-a revenit lui "Coco", iar trofeul pentru cea mai bună dramă l-a primit "The Greatest Showman".

Lista completă a câştigătorilor se găseşte pe https://variety.com/2018/tv/news/teen-choice-awards-full-winners-list-1202902931/.

Gala Teen Choice Awards - premii acordate pe baza voturilor fanilor, pentru cinema, televiziune, muzică, modă, conţinut digital -, aflată la cea de-a 20-a ediţie, a fost prezentată de actorul Nick Cannon şi actriţa Lele Pons.

