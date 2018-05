Cate Blanchett a devenit primul ambasador global al frumuseţii pentru Armani / Giorgio Armani: Luminoasă şi sofisticată, eleganţa sa naturală şi frumuseţea unică sunt izbitoare

Actriţa australiană Cate Blanchett a devenit primul ambasador global al gamelor de produse de înfrumuseţare ale companiei de lux Armani, potrivit contactmusic.com.

Actriţa în vârstă de 49 de ani va apărea în campaniile de promovare globale pentru parfumuri, produse de îngrijire a pielii şi de machiaj ale companiei Armani.

Din 2013, Blanchett promovează parfumurile Sì, dar, de acum înainte, va apărea şi în campaniile pentru produse cosmetice şi de machiaj, compania dorind să se adreseze unor grupe de vârstă diverse.

Giorgio Armani a declarat că Blachett reprezintă idealul femeii Armani: "Luminoasă şi sofisticată, eleganţa sa naturală şi frumuseţea unică sunt izbitoare. Sunt fericit să aprofundăm lunga noastră relaţie".

Din ce în ce mai multe branduri de modă şi frumuseţe apelează la modele de vârste variate, un exemplu în acest sens fiind Lancôme, care, la începutul acestui an, a reangajat-o pe Isabella Rossellini, în vârstă de 62 de ani, pentru campania de promovare a cremei Rénergie Multi-Glow. Compania o concediase pe Rossellini la câteva zile după ce aceasta a împlinit 42 de ani, fiind considerată la momentul respectiv "prea bătrână".

Cate Blanchett, care, anul acesta, a fost preşedintele juriului Palme d'Or la Festivalul de la Cannes (8 - 19 mai), a fost de două ori premiată cu Oscar, pentru rolurile din filmele "Aviatorul/ The Aviator" şi "Blue Jasmine", de Woody Allen.

Actriţa australiană a mai fost recompensată cu numeroase alte distincţii internaţionale, printre care două premii din partea Screen Actors Guild, două Globuri de Aur şi două BAFTA, precum şi trofeul pentru interpretare la cea de-a 64-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia. Printre rolurile sale notabile se numără cele din filmele "Elizabeth", "Jurnalul unui scandal/ Notes on a Scandal", "Babel" şi "Strania poveste a lui Benjamin Button/ The Curious Case of Benjamin Button", dar şi cel al reginei elfilor Galadriel din trilogiile "Stăpânul inelelor" şi "Hobbitul/ The Hobbit".

