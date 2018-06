Cine va juca rolul lui Joker într-un film dedicat personajului din franciza "Batman"

Actorul şi cântăreţul american Jared Leto va juca rolul lui Joker într-un film dedicat personajului negativ din franciza "Batman", informează Variety.

Jared Leto a interpretat deja acest personaj în filmul lansat în 2016 "Suicide Squad", de David Ayer. Surse au declarat pentru publicaţia Variety că artistul va fi şi producătorul executiv al noului lungmetraj, care ar putea lansa o nouă serie de producţii inspirate din "Suicide Squad".

În toamna anului trecut, Warner Bros. anunţa că va face un film despre originile lui Joker, cu Joaquin Phoenix în rolul principal, ce va fi regizat de Todd Phillips. Însă studioul sublinia atunci că acest lucru nu înseamnă sfârşitul pentru versiunea de personaj a lui Leto.

Jared Leto va relua acest rol cel mai probabil în filmul "Suicide Squad 2", programat pentru lansare în 2019.

Cel mai recent, Jared Leto a jucat în producţiile "Blade Runner: 2049" (2017), de Denis Villeneuve, şi "The Outsider" (2018), de Martin Zandvliet.

Jared Leto şi-a început cariera în showbiz lucrând ca actor şi a colaborat cu câţiva regizori de excepţie. Astfel, a lucrat cu David Fincher la filmele "Fight Club - Sala de lupte/ Fight Club" şi "Camera de refugiu/ Panic Room", însă a devenit cu adevărat celebru după ce a lucrat cu Darren Aronofsky la "Recviem pentru un vis/ Requiem for a Dream". Ulterior, Jared Leto a renunţat la filme şi şi-a concentrat întreaga energie asupra trupei sale, 30 Seconds to Mars. Starul american a regizat documentarul despre trupa sa, intitulat "Artifact" (sub pseudonimul Bartholomew Cubbins), iar acest film a câştigat premiul publicului la Festivalul de la Toronto din 2012.

În 2014, Leto a primit premiul Oscar pentru cea mai bună interpretare secundară masculină, cea a unui transsexual seropozitiv în lungmetrajul "Dallas Buyers Club".

În acelaşi an, trupa 30 Seconds To Mars a susţinut pentru prima oară un concert în România, în Bucureşti.

