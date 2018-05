CONTRE între Codin Maticiuc şi Marian Godină din cauza lui Ilie Năstase: Ne purtăm mai atent cu el?

Contre pe Facebook între Codin Maticiuc şi Marian Godină, după ce bloggerul a scris că ar trebui să ne comportăm mai frumos cu Ilie Năstase, prins vineri de poliţişti conducând sub influenţa alcoolului. Marian Godină i-a replicat că poliţştii trebuie să acorde tratament egal.

Share pe Facebook 1829 afişări

"Da, ştiu. Sa bei la volan unul din cele mai grave lucruri ce poţi face. Adevărat. Sa te opui apoi testului nu ştiu de care iar e nasol. Dar când toate astea le face singurul om din ţara asta pe care-l putem trimite să-i spună lu’ Trump ceva la ureche şi in drumul spre casa sa oprească şi pe la Macron sa-i lase o atenţie apăi nu ştiu. Poate ne purtam un pic mai atent cu el? Zic şi eu. I s-a spus Nasty toată viaţa, ne-am mândrit cu asta. Talentat pe teren şi bad boy in real life. Aşa a ajuns cunoscut. Asta e, mai sunt şi dezavantaje dar e tot ce avem. Şi dacă nu sunteţi de-acord atunci vedeţi ca şi Nadia mai fumează câte un cui. Când vine in ţara poate reuşim s-o surprindem si s-o încătuşam şi pe ea. Sa ştim o treaba", a scris bloggerul Codin Maticiuc, pe Facebook.

Imediat a reacţionat Marian Godină, care i-a comentat:. "i-am mai zis de multe ori că scrii fain, dar de data asta prost. La volan ai o singură calitate pentru poliţişti: aceea de conducător auto. Ideal e să nu primeşti nici mai mult, dar nici mai puţin respect decât 'nea Ion de la sculerie. Ambii te pot omorî la fel pe stradă fiind beţi la volan. Sau te-ar încălzi cu ceva că cineva drag ti-a fost omorât de o celebritate? Pe mine nu."

Răspunsul lui Maticiuc nu a întârziat. "Oameni buni. Am spus “poate ne purtam mai atent cu el”. Atât. E mult ce cer, Mariane? Dacă Maia Morgestern, beata la volan, va mai şi înjura tot aşa trebuia încătuşată? Sau cu mai multă grija?"

"Deja când introduci cuvântul "mai" insinuezi "altfel decât cu alţii." Ceea ce e incorect faţă de 'nea Ion de la sculerie de care vorbeam mai sus. Or pentru a avea dreptul de a conduce, ambii au trecut acelaşi examen, chiar dacă cu unul ne mândrim în lume (eu, unul, nu) şi pe celălalt nu-l cunoaşte nimeni", i-a replicat poliţistul.

"Da. Când un om a făcut ceva pentru ţara asta hai sa ne purtam altfel decât cu alţii. Când un om are 72 de ani şi e “recalcitrant” hai sa ne purtam altfel decât cu unul de 35 care e la fel", a scris Codin Maticiuc.

"Codin Maticiuc trebuie să te iau cu mine la serviciu câteva săptămâni şi să revii apoi cu o postare. Să vezi ce îţi schimbi părerea. Apoi mă iei şi tu prin cluburi şi poate îmi schimb şi eu părerea despre fetele cu silicoane. 😂", a venit replica lui Marian Godină.

Ilie Năstase s-a ales, vineri, cu două dosare penale, după ce a condus sub influenţa băuturilor alcoolice şi ulterior fără permis.

Share pe Facebook

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.