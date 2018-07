De la orfelinat, la o afacere profitabilă în IT: Tânărul care a făcut din experienţa sa de viaţă o poveste de succes | FOTO

Lucian Mustaţă este tânărul a cărui poveste de succes poate fi un exemplu demn de urmat. El a ajuns la orfelinat încă din primele zile de viaţă, după care, de la trei ani a crescut într-o casă socială. Prin ambiţie, muncă şi perseverenţă a ajuns expert în IT şi a reuşit să-şi deschidă propria firmă.

În vârstă de 29 de ani, Lucian Mustaţă a absolvit facultatea de Cibernetică, după care a făcut două masterate în Ştiintele Politice la SNSPA şi Managementul Informaţiei la ASE. În prezent, are propria afacere, o firmă de IT, a reuşit să aibă performanţe deosebite, un portofoliu complex şi are multe planuri pentru viitor. Spune că acest drum nu a fost uşor, pentru că a crescut iniţial la orfelinat. Spune că a avut succes pentru că a fost ajutat de organizaţia SOS Satele Copiilor, prin intermediul căreia a crescut într-o familie de tip social.

“Aveam trei ani când am ajuns în «satul copiilor», aşa îi spunem noi. Atunci, în prima generaţie din care eu am făcut parte, au decis să ia copiii de la centrele de plasament unde eu mă aflam de când aveam câteva zile. (...) Este exact ca un sat, cu 15 căsuţe, în fiecare casă sunt şase copii şi o mamă SOS. În acest sat am stat până la vârsta de 14 ani, ulterior am fost mutat la o comunitate de tineri unde ne-au pregătit ca să plecăm în viaţă. În această comunitate, am învăţat să gătim, să călcăm, să spălăm. Dacă eşti inclus într-o formă de învăţământ, atunci poţi beneficia de ajutorul organizaţiei până la vârsta de 26 de ani, cum a fost în cazul meu”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Lucian Mustaţă, expert în IT.

Tânărul spune că a reuşit să-şi deschidă o afacere datorită faptului că a muncit mult şi a ştiut încă de mic unde vrea să ajungă.

“După ce am terminat facultatea m-am angajat la o bancă pe poziţia de project manager. Am strâns banii şi am reuşit să-mi deschid o firmă de IT. În prezent, am cinci angajaţi şi şase colaboratori. (...) Am deschis şi o platformă socială care a avut un mare succes. M-am gândit să fie o colecţie de date cu experienţa unor oameni, care să-i ajute pe alţii să înveţe din poveştile altora. Am lansat în 2014 un pilot, am avut vreo 60.000 de oameni care au intrat şi s-au înregistrat. Anul acesta voi mai lucra la el şi voi lansa platforma la nivel mondial”, a adăugat tânărul.

