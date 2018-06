Expoziţie cu penisuri şi cruci, interzisă la Festivalul Revolution de la Timişoara. Consilier: Locul nu era potrivit la un festival mare

Festivalul Revolution de la Muzeul Satului din Timişoara a început cu un scandal. O expoziţie cu penisuri şi cruci a grupului artistic Baraka a fost interzisă de reprezentanţii Consiliului Judeţean Timiş, transmite corespondentul MEDIAFAX.

A patra ediţie a festivalului Revolution a început joi, la Muzeul Satului din Timişoara şi se va încheia pe 2 iunie. 30 de artişti s-au înscris la ediţia din acest an, iar printre ei s-a aflat şi grupul Baraka, cu o expoziţie care cuprinde cruci şi penisuri.

”Eu nu ştiu ce căutau ei acolo, dar aceasta este altă discuţie. Eu ştiu că acolo se desfăşoară Revolution şi mi s-a părut impropriu. Eu i-am atenţionat pe cei de la festival că nu mi se pare normal, într-un loc unde sunt foarte mulţi copii de 14,15,16, până în 18 ani, că de aceea a fost făcut acest festival, să apară penisuri lângă cruci. Mai ales în Muzeul Satului, unde vorbim de tradiţie, de alte treburi. Nu am nimic cu arta în sine, dar dacă ei asta consideră artă e treaba dânşilor, dar cred că locul acolo nu era potrivit la un festival mare, pentru prima dată s-au vândut toate biletele”, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Adrian Negoiţă, consilierul preşedintelui Consiliului Judeţean Timiş.

Un membru al Baraka Artist's, Mihai Toth, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, că grupul a încercat să vorbească despre asaltul sexualităţii în ziua de azi.

”Noi am mobilizat o arie destinată artei contemporane. Gardul care delimita traseul mulţimii şi partea de artă contemporană era acoperit foarte bine, era un anunţ de +18 ani, instalaţia a fost devorată de curiozitatea mulţimii, pur şi simplu nu s-a mai putut face faţă şi atunci toată lumea era de diverse opinii. Aici a fost extazul cel mai mare, pentru că era ceva inedit. În arta contemporană nu există cenzură, e dezbrăcată. Erau nişte noţiuni legate de sexualitate, suntem înconjuraţi de sexualitate, fie că intri pe internet, fie că deschizi televizorul, fie pe stradă eşti bombardat de sexualul acesta cotidian, puse într-o manieră care se mulează foarte bine cu festivalul Revolution”, a declarat Mihai Toth.

Potrivit acestuia, la Festivalul Revolution este vorba despre entităţi care au caracter revoluţionar, de schimbare într-o anumită direcţie.

”Organizatorii festivalului au rezonat foarte bine cu povestea noastră, cu entitatea noastră de la Baraka. A fost simulat contextul de cimitir, au fost blocuri de paleţi, era un fel de referinţă la oraşul Alb, din Cuba, este un oraş creat sub formă de cimitir, dar la nivel de blocuri, mormintele sunt supraetajate, nu este un cimitir normal, monoton, orizontal. Noi am fost inspiraţi şi am vrut să facem o copie după acest cimitir, în contextul artei contemporane. Am creat paleţii care erau blocuri cu cruci de cimitir, în centru era un personaj făcut de noi şi în faţa lui era o platformă cu dildouri, plantate în pământ ca nişte ciupercuţe”, a mai declarat Mihai Toth.

După ce reprezentanţii CJ Timiş au interzis expoziţia, artiştii de la Baraka au decis, deocamdată, să retragă doar penisurile pentru care s-a creat scandalul.

