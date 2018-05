Filmul care a cucerit box office-ul nord-american de weekend. TOP 10

"Solo: O poveste Star Wars/ Solo: A Star Wars Story", cel mai recent film din franciza "Star Wars", regizat de Ron Howard, s-a situat pe primul loc în box office-ul nord-american, cu încasări de 83,3 milioane de dolari în weekendul premierei, transmite AFP.

Acesta este al doilea film spin off inspirat de franciza originală "Star Wars" - după "Rogue One: O poveste Star Wars/ Rogue One: A Star Wars Story" (2016), care a avut încasări de 1 miliard de dolari - şi prezintă anii de tinereţe ai lui Han Solo, interpretat de Alden Ehrenreich. Din distribuţie mai fac parte Donald Glover, Woody Harrelson şi Emilia Clarke.

Liderul săptămânii trecute, filmul cu supereroi "Deadpool 2", a coborât pe locul al doilea, cu încasări de 42,7 milioane de dolari de vineri până duminică.

Lungmetrajul din seria Marvel Comics, regizat de David Leitch, îl prezintă pe supereroul cu "gură bogată" Wade/ Deadpool (Ryan Reynolds) în timp ce vrea să formeze o echipă pentru a proteja un tânăr mutant de personajul negativ Cable (Josh Brolin).

Josh Brolin joacă şi în filmul situat pe locul al treilea în box office-ul nord-american de weekend, respectiv "Răzbunătorii: Războiul Infinitului/ Avengers: Infinity War", de Anthony Russo şi Joe Russo. Producţia Disney/Marvel, care are în distribuţie o pleiadă de staruri, precum Robert Downey Jr., Benedict Cumberbatch, Scarlett Johansson şi Chadwick Boseman, a avut încasări de 16,4 milioane de dolari weekendul trecut. Filmul urmăreşte lupta războinicilor Marvel cu răufăcătorul Thanos, distrugătorul de lumi şi cel mai înfiorător inamic al supereroilor.

Pe poziţia a patra s-a situat comedia romantică "Clubul femeilor dezlănţuite/ Book Club", care a avut încasări de 9,4 milioane de dolari. În film, regizat de Bill Holderman, joacă Jane Fonda, Diane Keaton, Candice Bergen şi Mary Steenburgen, un grup de prietene în vârstă care se decid să citească la clubul de lectură volumul "Cincizeci de umbre ale lui Grey/ Fifty Shades of Grey" şi descoperă că această carte le "extinde" orizonturile literare şi personale.

Comedia "Life of the Party", regizată de Ben Falcone, s-a situat pe locul al cincilea, cu încasări de 5,1 milioane de dolari. Melissa McCarthy, care a fost coscenaristă, alături de regizorul filmului, joacă rolul unei mame divorţate care decide să îşi finalizeze studiile la colegiu, unde este colegă cu fiica sa.

Topul 10 al filmelor cu cele mai mari încasări în weekend în cinematografele nord-americane este completat de "Breaking In", de James McTeigue (4 milioane de dolari), "Operaţiunea Ham-Ham/ Show Dogs", de Raja Gosnell (3 milioane de dolari), "Amnezie cu surprize/ Overboard", de Rob Greenberg (3 milioane de dolari) "Fără zgomot/ A Quiet Place", de John Krasinski (2,2 milioane de dolari), şi "RBG", de Julie Cohen şi Betsy West (1,1 milioane de dolari).

