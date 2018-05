Producătorul de film american Harvey Weinstein este anchetat pentru abuzuri sexuale de autorităţile federale din New York, potrivit publicaţiei The Wall Street Journal, care citează surse din interiorul instituţiei.

Share pe Facebook 33 afişări

Harvey Weinstein, anchetat pentru abuzuri sexuale de autorităţile federale din New York

Autorităţile federale analizează, în cadrul aceleiaşi anchete, dacă Weinstein "a ademenit sau determinat vreo femeie să treacă graniţa statului cu scopul de a comite o infracţiune sexuală", potrivit publicaţiei americane.

Contactat de CNN, avocatul lui Weinstein, Benjamin Brafman, a confirmat informaţiile.

Brafman a spus că s-a întâlnit cu autorităţile federale din New York "în încercarea de a îi convinge să renunţe la anchetă" şi se va vedea cu acestea şi în săptămânile următoare.

"Dl. Weinstein a spus mereu că nu s-a angajat niciodată într-un act sexual neconsimţit", a mai spus Brafman.

În plus, este în desfăşurare o altă anchetă, după ce pe numele lui Weinstein s-au depus plângeri privind abuzuri sexuale.

Peste o sută de femei, printre care actriţe precum Rose McGowan şi Gwyneth Paltrow, l-au acuzat pe Harvey Weinstein de hărţuire sexuală, viol sau agresiune, în urma apariţiei, la începutul lunii octombrie 2017, a unui articol în The New York Times în care erau oferite detalii cu privire la mai multe plângeri pe numele producătorului de film. Weinstein, în vârstă de 66 de ani, a negat acuzaţiile, dar este subiectul mai multor anchete ale poliţiilor din New York, Los Angeles şi Londra.

Poliţia din New York a deschis o anchetă după ce actriţele Lucia Evans şi Paz de la Huerta l-au acuzat pe Weinstein de viol.

Producătorul, care face tratament pentru dependenţa de sex, nu a fost încă pus sub acuzare.

În urma acuzaţiilor, în SUA a fost iniţiată o mişcare online, la care participă milioane de femei. Acestea au vorbit pe Facebook şi pe alte reţele sociale despre traumele pe care le-au suferit din cauza experienţelor de hărţuire sexuală sau abuz şi au folosit hashtag-ul "#MeToo" ("Şi Eu", n.r.). Mai multe personalităţi s-au alăturat campaniei sociale din mediul online, între acestea numărându-se Lady Gaga şi actriţele Anna Paquin şi Evan Rachel Wood. În plus, au fost şi bărbaţi care s-au implicat în acest demers, între aceştia fiind actorul Javier Munoz.

Share pe Facebook

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.