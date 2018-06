Harvey Weinstein, inculpat pentru viol, a pledat nevinovat

Producătorul de film american Harvey Weinstein, inculpat, săptămâna trecută, pentru viol şi alte delicte cu caracter sexual, a pledat nevinovat, informează site-ul agenţiei Associated Press.

Weinstein s-a prezentat, marţi, în faţa unui judecător de la o instanţă din Manhattan, New York, după ce, pe 31 mai, un mare juriu l-a inculpat pentru viol şi alte delicte cu caracter sexual, victimele fiind două femei.

Pe 25 mai, producătorul de film s-a predat poliţiei newyorkeze, care l-a reţinut şi i-a adus la cunoştinţă acuzaţiile. Weinstein a fost eliberat în aceeaşi zi, după ce a depus o cauţiune de 1 milion de dolari.

Şeful echipei de avocaţi a acestuia, Ben Brafman, a declarat într-un comunicat transmis presei săptămâna trecută că producătorul se va apăra împotriva acuzaţiilor aduse. Brafman a mai spus că se aşteaptă ca Weinstein să fie achitat.

Weinstein "a fost pus sub acuzare pentru viol, delicte cu caracter sexual, abuz sexual şi comportament sexual nepotrivit, pentru incidente privind două femei", se arăta într-un comunicat al poliţiei din New York dat publicităţii pe 25 mai. Tot atunci, producătorul de film şi-a lăsat paşaportul în custodia oficialilor şi şi-a dat acordul să poarte dispozitiv de monitorizare.

Faptele datează din 2004 şi 2013, iar poliţia nu a făcut publică identitatea celor două victime. Potrivit autorităţilor americane, una dintre femei a fost violată, iar cealaltă a fost obligată să facă sex oral.

Presa americană a scris însă că una dintre ele este actriţa Lucia Evans.

Autorităţile federale analizează, în cadrul acestei anchete, şi dacă Weinstein "a ademenit sau determinat vreo femeie să treacă graniţa statului cu scopul de a comite o infracţiune sexuală", potrivit presei americane.

Peste o sută de femei, printre care actriţe precum Rose McGowan şi Gwyneth Paltrow, l-au acuzat pe Harvey Weinstein de hărţuire sexuală, viol sau agresiune, în urma apariţiei, la începutul lunii octombrie 2017, a unui articol în The New York Times în care erau oferite detalii cu privire la mai multe plângeri pe numele producătorului de film. Weinstein, în vârstă de 66 de ani, a negat acuzaţiile, dar este subiectul mai multor anchete ale poliţiilor din New York, Los Angeles şi Londra. Aceasta este, însă, prima oară când este şi inculpat.

Producătorul a făcut tratament pentru dependenţa de sex în ultima perioadă.

