Hugh Grant se căsătoreşte pentru prima dată

Actorul britanic Hugh Grant, care, recent, a devenit tată pentru a cincea oară, se va căsători cu partenera sa de viaţă, producătoarea de televiziune suedeză Anna Eberstein, la sfârşitul lunii mai, potrivit bbc.com.

Aceasta este prima căsătorie pentru Hugh Grant, unul dintre celebrii burlaci ai Marii Britanii.

Anunţul privind căsătoria a fost publicat în mai multe ziare britanice.

La începutul lunii martie, Hugh Grant a devenit tată pentru a cincea oară, Anna Eberstein dând naştere celui de-al treilea lor copil, o fetiţă.

Actorul în vârstă de 57 de ani a devenit, în decurs de patru ani, tatăl a patru copii, cel de-al patrulea fiind o fetiţă născută tot de Eberstein, în decembrie 2015.

Hugh Grant şi Anna Eberstein, în vârstă de 39 de ani, mai au un fiu împreună, John Mungo, care s-a născut în septembrie 2012.

Actorul britanic mai are o fiică - Tabitha Jing Xi, în vârstă de 6 ani - şi un fiu - Felix, în vârstă de 4 ani - cu o fostă iubită, actriţa Tinglan Hong.

Starul a avut o relaţie de 13 ani cu modelul Elizabeth Hurley şi o alta de trei ani cu starleta britanică Jemima Khan.

Hugh Grant este cunoscut în special pentru rolurile din comedii romantice, precum "Patru nunţi şi o înmormântare/ Four Weddings And A Funeral" (1994), "Notting Hill" (1999), "Pur şi simplu dragoste/ Love Actually" (2003), "Vise americane/ American Dreamz" (2006) şi cele două filme din seria "Bridget Jones". El a fost recompensat, de-a lungul carierei, cu un Glob de Aur, un premiu BAFTA şi un Cesar onorific (2006).

