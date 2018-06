Iubita lui Anthony Bourdain, devastată după sinuciderea realizatorului TV. Mesajul emoţionant transmis de actriţă | FOTO

Iubita lui Anthony Bourdain, Asia Argento, s-a declarat devastată la aflarea veştii despre moartea realizatorului de televiziune american, care s-a sinucis vineri într-un hotel din Franţa. "A fost iubirea mea, sprijinul şi protectorul meu", a transmis actriţa într-un mesaj pe Twitter.

„Anthony s-a dedicat complet în orice a făcut. Spiritul său strălucit şi neînfricat a emoţionat şi a inspirat foarte mulţi oameni, iar generozitatea sa nu a cunoscut limite. A fost iubirea mea, sprijinul şi protectorul meu. Sunt devastată. Gândurile mele se îndreaptă către familia lui. Vă rog să ne respectaţi intimitatea“, a scris actriţa Asia Argento pe contul său de pe Twitter.

Anthony Bourdain şi Asia Argento aveau o relaţie din 2017. S-au cunoscut în timpul filmărilor la „Parts Unknown“, actriţa ajutându-l la realizarea episodului dedicat Romei.

Anthony Bourdain a încetat din viaţă vineri, la Strasbourg, Franţa, fiind descoperit spânzurat în camera de hotel în care locuia în timp ce lucra la un nou sezon al seriei difuzate de CNN "Parts Unknown".

Bourdain era un maestru, atât în bucătărie, cât şi în media. Prin emisiunile sale TV şi cărţi, a explorat condiţia umană şi a contribuit la schimbarea concepţiilor despre mâncare, călătorii şi înşişi oamenii. A pledat pentru cauza populaţiilor marginalizate şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă în restaurante.

De-a lungul carierei, a primit aproape toate premiile oferite în industria de televiziune, printre care trofeul Peabody, în 2013, oferit vedetei şi seriei sale "Parts Unknown", pentru "lărgirea vălului palatin şi a orizonturilor în egală măsură".

În discursul de acceptare a acestui premiu, Bourdain a descris modul în care lucrează.

"Punem întrebări simple: Ce te face fericit? Ce mănânci? Ce îţi place să găteşti? Şi oriunde în lume mergem, punem aceste simple întrebări", a spus acesta. "Primim răspunsuri cu adevărat uimitoare", a completat el.

The Smithsonian Institute l-a numit "starul rock original" al lumii gastronomice.

Bourdain a absolvit, în 1978, Culinary Institute of America şi a lucrat în multe restaurante celebre.

În 1999, a scris un articol în The New Yorker, "Don't Eat Before Reading This", care a stat apoi la baza unui volum bestseller, lansat în 2000, "Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly". Cartea i-a adus celebritatea la nivel mondial.

Iniţial a fost gazda emisiunii "A Cook's Tour" pe Food Network, apoi a realizat programul "Anthony Bourdain: No Reservations" pe Travel Channel. "No Reservations" a fost un hit şi i-a adus două premii Emmy şi alte nominalizări.

În 2013, Bourdain s-a mutat la CNN, unde a devenit rapid una dintre vedete.

Sezonul al 11-lea al emisiunii "Parts Unknown" a avut premiera pe CNN luna trecută.

Deşi este celebru pentru cărţile sale de gastronomie şi călătorii, Bourdain a scris şi mai multe volume de ficţiune şi istorice.

